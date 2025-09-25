Шопена или Модлин — какой аэропорт в Варшаве удобнее для туристов (карта)

Зал аэропорта. Фото: pexels.com

Из-за войны многие украинцы вынуждены планировать длинный маршрут по странам Европы, чтобы добраться до нужного курорта. Чаще всего наши граждане летают из польских городов, в частности из Варшавы, где есть два крупных аэропорта-базы известных авиакомпаний. Оттуда уже можно добраться до многих уголков мира.

Новини.LIVE расскажет, из какого из варшавских аэропортов будет удобнее добраться до центра города.

Аэропорты в Варшаве

В столице Польши расположены 2 аэропорта — Аэропорт имени Шопена (Warsaw Chopin Airport — WAW) и Варшава-Модлин (Warsaw Modlin Airport — WMI).

Модлин стал хабом для ирландской авиакомпании Ryanair. Он расположен в 40 километрах к северу от центра Варшавы, в городе Новы-Двур-Мазовецки в районе Модлин. Маршрут из центра города занимает в среднем час. Из аэропорта до вокзала города ходят много разных автобусов. Аэропорт имеет три терминала с высокой степенью защиты.

Аэропорт Варшава-Модлин. Фото: скриншот

Аэропорт имени Шопена является крупнейшим в Польше. Он обслуживает половину всех рейсов страны. Этот аэропорт является базой польской авиакомпании LOT, кроме этого, здесь работает также венгерский лоукостер Wizz Air, которым можно бюджетно путешествовать по миру.

Этот аэропорт находится в окрестностях Варшавы в районе Окенце и добраться до него значительно проще и быстрее. Поездка в среднем занимает около 30 минут. В аэропорт имени Шопена можно добраться на поезде, автобусах или на такси.

Аэропорт имени Шопена. Фото: скриншот

