Пересадка в Варшаве — какой аэропорт ближе к центру города

Пересадка в Варшаве — какой аэропорт ближе к центру города

Ua ru
Дата публикации 25 сентября 2025 05:22
Шопена или Модлин — какой аэропорт в Варшаве удобнее для туристов (карта)
Зал аэропорта. Фото: pexels.com
Ключевые моменты Аэропорты в Варшаве

Из-за войны многие украинцы вынуждены планировать длинный маршрут по странам Европы, чтобы добраться до нужного курорта. Чаще всего наши граждане летают из польских городов, в частности из Варшавы, где есть два крупных аэропорта-базы известных авиакомпаний. Оттуда уже можно добраться до многих уголков мира.

Новини.LIVE расскажет, из какого из варшавских аэропортов будет удобнее добраться до центра города.

Аэропорты в Варшаве

Аэропорты в Варшаве

В столице Польши расположены 2 аэропорта — Аэропорт имени Шопена (Warsaw Chopin Airport — WAW) и Варшава-Модлин (Warsaw Modlin Airport — WMI).

Модлин стал хабом для ирландской авиакомпании Ryanair. Он расположен в 40 километрах к северу от центра Варшавы, в городе Новы-Двур-Мазовецки в районе Модлин. Маршрут из центра города занимает в среднем час. Из аэропорта до вокзала города ходят много разных автобусов. Аэропорт имеет три терминала с высокой степенью защиты.

Який аеропорт у Варшаві ближче до центру міста (карта) - фото 1
Аэропорт Варшава-Модлин. Фото: скриншот

Аэропорт имени Шопена является крупнейшим в Польше. Он обслуживает половину всех рейсов страны. Этот аэропорт является базой польской авиакомпании LOT, кроме этого, здесь работает также венгерский лоукостер Wizz Air, которым можно бюджетно путешествовать по миру.

Этот аэропорт находится в окрестностях Варшавы в районе Окенце и добраться до него значительно проще и быстрее. Поездка в среднем занимает около 30 минут. В аэропорт имени Шопена можно добраться на поезде, автобусах или на такси.

Який аеропорт у Варшаві ближче до центру міста (карта) - фото 2
Аэропорт имени Шопена. Фото: скриншот

Ранее мы писали, как изменились требования к ручной клади для пассажиров в ЕС и где уже действуют новые правила. Они касаются перевозки жидкостей в самолете.

Также мы рассказывали, как сэкономить на полетах Ryanair. Билеты на самолеты лоукостера можно приобрести по самым приятным ценам, забронировав их заранее или воспользовавшись программой лояльности Ryanair Prime.

Польша аэропорты путешествие туризм Варшава
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
