Головна Мандри Дві країни відновлять прямі авіарейси вперше за пʼять років

Дві країни відновлять прямі авіарейси вперше за пʼять років

Ua ru
Дата публікації: 6 жовтня 2025 15:15
Індія та Китай відновлять прямі рейси після 5 років перерви
Літак авіакомпанії IndiGo. Фото: IndiGo

Індія та Китай відновлять прямі рейси після п'ятирічної перерви, польоти були призупинені на початку 2020 року через обмеження пандемії COVID-19. Індійська бюджетна авіакомпанія IndiGo оголосила про відновлення польотів між Колкатою (Індія) і Гуанчжоу (Китай) вже з кінця жовтня цього року.

Про це повідомляє Travel Radar.

Читайте також:

Прямі рейси між Китаєм та Індією

Зазначається, що у травні 2020 року на кордоні між Китаєм та Індією, поблизу долини річки Галван, сталося серйозне військове зіткнення, внаслідок якого загинули 24 індійські та китайські прикордонники. Після цього інциденту дипломатичні відносини між країнами були розірвані, прямі рейси призупинені, й лише цього року Пекін і Делі вирішили розтопити лід і відновити зв'язки.

Прямі рейси між двома країнами також довгий час не відновлювались через пандемію COVID, як розпочалась у 2020 році.

Повідомляється, що авіакомпанія IndiGo запускає перший маршрут між Колкатою (Індія) і Гуанчжоу (Китай) вже 26 жовтня 2025 року. Згодом компанія планує додати ще рейси, зокрема з Делі. Всі п'ять років туристи подорожували між цими країнами через Сінгапур, Бангкок, Гонконг, що суттєво збільшувало витрати на переліт.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, раніше ми розповідали, сумку якого розміру можна брати в літак лоукостерів Wizz Air та Ryanair без доплат. За перевищення дозволених розмірів компанії стягують космічні суми в аеропорту.

Також ми писали, як можна зекономити на квитках авіакомпанії Ryanair. Посадкові талони можна придбати вигідніше, якщо бронювати їх заздалегідь чи придбати підписку Ryanair Prime.

Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
