Индия и Китай возобновят прямые рейсы после 5 лет перерыва

Индия и Китай возобновят прямые рейсы после пятилетнего перерыва, полеты были приостановлены в начале 2020 года из-за ограничений пандемии COVID-19. Индийская бюджетная авиакомпания IndiGo объявила о возобновлении полетов между Колкатой (Индия) и Гуанчжоу (Китай) уже с конца октября этого года.

Отмечается, что в мае 2020 года на границе между Китаем и Индией, вблизи долины реки Галван, произошло серьезное военное столкновение, в результате которого погибли 24 индийских и китайских пограничника. После этого инцидента дипломатические отношения между странами были разорваны, прямые рейсы приостановлены, и только в этом году Пекин и Дели решили растопить лед и восстановить связи.

Прямые рейсы между двумя странами также долгое время не восстанавливались из-за пандемии COVID, которая началась в 2020 году.

Сообщается, что авиакомпания IndiGo запускает первый маршрут между Колкатой (Индия) и Гуанчжоу (Китай) уже 26 октября 2025 года. Впоследствии компания планирует добавить еще рейсы, в частности из Дели. Все пять лет туристы путешествовали между этими странами через Сингапур, Бангкок, Гонконг, что существенно увеличивало расходы на перелет.

