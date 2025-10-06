Видео
Главная Путешествия Две страны возобновят прямые авиарейсы впервые за пять лет

Две страны возобновят прямые авиарейсы впервые за пять лет

Ua ru
Дата публикации 6 октября 2025 15:15
Индия и Китай возобновят прямые рейсы после 5 лет перерыва
Самолет авиакомпании IndiGo. Фото: IndiGo

Индия и Китай возобновят прямые рейсы после пятилетнего перерыва, полеты были приостановлены в начале 2020 года из-за ограничений пандемии COVID-19. Индийская бюджетная авиакомпания IndiGo объявила о возобновлении полетов между Колкатой (Индия) и Гуанчжоу (Китай) уже с конца октября этого года.

Об этом сообщает Travel Radar.

Прямые рейсы между Китаем и Индией

Отмечается, что в мае 2020 года на границе между Китаем и Индией, вблизи долины реки Галван, произошло серьезное военное столкновение, в результате которого погибли 24 индийских и китайских пограничника. После этого инцидента дипломатические отношения между странами были разорваны, прямые рейсы приостановлены, и только в этом году Пекин и Дели решили растопить лед и восстановить связи.

Прямые рейсы между двумя странами также долгое время не восстанавливались из-за пандемии COVID, которая началась в 2020 году.

Сообщается, что авиакомпания IndiGo запускает первый маршрут между Колкатой (Индия) и Гуанчжоу (Китай) уже 26 октября 2025 года. Впоследствии компания планирует добавить еще рейсы, в частности из Дели. Все пять лет туристы путешествовали между этими странами через Сингапур, Бангкок, Гонконг, что существенно увеличивало расходы на перелет.

Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
