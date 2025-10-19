Стоит ли покупать Wizz Priority - цена и преимущества

Самолет Wizz Air. Фото: Pinterest

Прежде чем отправляться в путешествие важно ознакомиться с правилами перевозки багажа, чтобы без проблем пройти регистрацию и посадку в аэропорту. В частности популярный венгерский лоукостер Wizz Air позволяет бесплатно брать с собой на борт только маленькую сумку, однако пассажир может приобрести услугу Wizz Priority, которая открывает больше возможностей.

О преимуществах этой услуги рассказал портал Skyscanner.

Стоит ли покупать Wizz Priority

Каждому пассажиру компания позволяет брать с собой сумку или чемодан, размеры которых не превышают 40 x 30 x 20 см и весом не более 10 кг.

С Wizz Priority вы можете забронировать большую ручную кладь. Кроме стандартной ручной клади, вы также можете взять с собой еще один чемодан на колесах размером не более 55 x 40 x 23 см и весом не более 10 кг.

Это идеальный вариант для тех, кто не хочет платить за багаж. Часто это выходит дешевле, чем регистрация багажа, особенно для коротких поездок. Покупать Wizz Priority стоит во время бронирования, поскольку билеты могут быстро распродаться.

Wizz Priority также позволяет выбирать пассажирам места в самолете, и быстрее проходить посадку на самолет. У пассажиров Wizz Priority — отдельная очередь у ворот в аэропорту.

Стоимость Wizz Priority варьируется от 5 до 35 евро и зависит от сезона, времени бронирования билета и конкретного рейса.

