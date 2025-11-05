Чому Ryanair може пересадити в літаку без згоди

Літак Ryanair. Фото: аеропорт Катовіце

Уявіть ситуацію — ви рахуєте дні до омріяної відпустки, збираєте валізу з підібраними образами, заздалегідь бронюєте місця в літаку, вчасно займаєте чергу на реєстрацію в аеропорту, а вже під час посадки вас без попередньої згоди пересаджує стюардеса. Ірландський лоукостер Ryanair залишає за собою право змінити місце пасажира.

Про це попереджає видання Express.

З якої причини лоукостер Ryanair може вас пересадити

Бронювання місць в літаках Ryanair доступне від 60 днів до двох годин до вильоту рейсу. Тим, хто не хоче витрачати на це кошти, компанія обере місце в рандомному порядку.

Проте мало хто знає про нюанс, який може стати неприємністю в літаку. В правилах та умовах Ryanair зазначається, що авіакомпанія "має право змінити виділені пасажирам місця в будь-який час, навіть якщо вони були заброньовані, в тому випадку, якщо це необхідно з операційних міркувань, з міркувань безпеки або з міркувань захисту".

Крім того, за правилами Ryanair, пасажири, які бажають сидіти в рядах 1, 16 або 17, де розташовані аварійні виходи, повинні відповідати певним критеріям, зокрема, бути старше 16 років і вміти надати допомогу в надзвичайній ситуації.

