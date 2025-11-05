Відео
Головна Мандри Пересадять навіть із заброньованим місцем — правило Ryanair

Пересадять навіть із заброньованим місцем — правило Ryanair

Ua ru
Дата публікації: 5 листопада 2025 20:25
Оновлено: 14:17
Чому Ryanair може пересадити в літаку без згоди
Літак Ryanair. Фото: аеропорт Катовіце

Уявіть ситуацію — ви рахуєте дні до омріяної відпустки, збираєте валізу з підібраними образами, заздалегідь бронюєте місця в літаку, вчасно займаєте чергу на реєстрацію в аеропорту, а вже під час посадки вас без попередньої згоди пересаджує стюардеса. Ірландський лоукостер Ryanair залишає за собою право змінити місце пасажира.

Про це попереджає видання Express.

Читайте також:

З якої причини лоукостер Ryanair може вас пересадити

Бронювання місць в літаках Ryanair доступне від 60 днів до двох годин до вильоту рейсу. Тим, хто не хоче витрачати на це кошти, компанія обере місце в рандомному порядку.

Проте мало хто знає про нюанс, який може стати неприємністю в літаку. В правилах та умовах Ryanair зазначається, що авіакомпанія "має право змінити виділені пасажирам місця в будь-який час, навіть якщо вони були заброньовані, в тому випадку, якщо це необхідно з операційних міркувань, з міркувань безпеки або з міркувань захисту".

Крім того, за правилами Ryanair, пасажири, які бажають сидіти в рядах 1, 16 або 17, де розташовані аварійні виходи, повинні відповідати певним критеріям, зокрема, бути старше 16 років і вміти надати допомогу в надзвичайній ситуації.

Раніше ми розповідали, що лоукостер Ryanair анонсував 15 нових рейсів з польського Катовіце до популярних курортів та європейських міст. Їх буде додано до зимового розкладу.

Також ми писали, що Ryanair скасовує частину рейсів до регіональних аеропортів Іспанії. Компанія пішла на такий крок через те, що оператор аеропортів суттєво підвищив збори.

авіарейси правила подорож туризм Ryanair
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
