Ryanair скорочує 1,2 млн місць на рейси до Іспанії — із чим пов'язано

Літак Ryanair. Фото: pexels.com/

Відомий ірландський лоукостер Ryanair скасовує частину рейсів до регіональних аеропортів Іспанії. На такий крок у бюджетній авіакомпанії пішли через те, що державний оператор аеропортів суттєво підвищив збори й компанія не зможе через це пропонувати вигідні ціни на польоти.

Про це йдеться на офіційному сайті Ryanair.

Ryanair скорочує рейси до Іспанії

Зазначається, що компанія скорочує 1,2 млн місць на літній сезон 2026 року на рейси з регіональних аеропортів Іспанії. Крім того, Ryanair скасує всі польоти до/з аеропорту Астурії.

В компанії підкреслили, що державний оператор продовжує підвищувати збори в іспанських регіональних аеропортах, і скасування маршрутів Ryanair є "прямим результатом неспроможності іспанського уряду зупинити монопольне підвищення податків".

Натомість Ryanair планує збільшити кількість рейсів до Марокко, Італії, Хорватії, Албанії та Швеції. Уряди цих країн скасували екологічні податки та знизили аеропортові збори.

"Ми сподіваємося на відновлення зростання в регіонах Іспанії, коли збори будуть знижені. Такий крок зробить їх конкурентоспроможними з більш дешевими аеропортами в Марокко, Італії, Хорватії, Угорщині та інших країнах ЄС, які скасовують авіаційні податки та знижують аеропортові збори, щоб розвивати галузь авіаперевезень та туризму", — сказав генеральний директор Ryanair Майкл О’Лірі.

