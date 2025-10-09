Видео
Освобождение израильских заложников ХАМАС — Трамп назвал дату
Главная Путешествия Ryanair отменяет часть полетов в популярную страну ЕС

Ryanair отменяет часть полетов в популярную страну ЕС

Ua ru
Дата публикации 9 октября 2025 18:40
Ryanair сокращает 1,2 млн мест на рейсы в Испанию — с чем связано
Самолет Ryanair. Фото: pexels.com/

Известный ирландский лоукостер Ryanair отменяет часть рейсов в региональные аэропорты Испании. На такой шаг в бюджетной авиакомпании пошли из-за того, что государственный оператор аэропортов существенно повысил сборы, и компания не сможет из-за этого предлагать выгодные цены на полеты.

Об этом говорится на официальном сайте Ryanair.

Читайте также:

Ryanair сокращает рейсы в Испанию

Отмечается, что компания сокращает 1,2 млн мест на летний сезон 2026 года на рейсы из региональных аэропортов Испании. Кроме того, Ryanair отменит все полеты в/из аэропорта Астурии.

В компании подчеркнули, что государственный оператор продолжает повышать сборы в испанских региональных аэропортах, и отмена маршрутов Ryanair является "прямым результатом неспособности испанского правительства остановить монопольное повышение налогов".

Взамен Ryanair планирует увеличить количество рейсов в Марокко, Италию, Хорватию, Албанию и Швецию. Правительства этих стран отменили экологические налоги и снизили аэропортовые сборы.

"Мы надеемся на возобновление роста в регионах Испании, когда сборы будут снижены. Такой шаг сделает их конкурентоспособными с более дешевыми аэропортами в Марокко, Италии, Хорватии, Венгрии и других странах ЕС, которые отменяют авиационные налоги и снижают аэропортовые сборы, чтобы развивать отрасль авиаперевозок и туризма", — сказал генеральный директор Ryanair Майкл О'Лири.

Что еще стоит знать украинцам

Напомним, ранее мы рассказывали, сумку какого размера можно брать в самолет лоукостеров Wizz Air и Ryanair без доплат. За превышение разрешенных размеров компании взимают космические суммы в аэропорту.

Также мы писали, как можно сэкономить на билетах авиакомпании Ryanair. Посадочные талоны можно приобрести выгоднее, если бронировать их заранее или приобрести подписку Ryanair Prime.

авиарейсы налоги путешествие Испания туризм Ryanair
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
