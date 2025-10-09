Ryanair сокращает 1,2 млн мест на рейсы в Испанию — с чем связано

Самолет Ryanair. Фото: pexels.com/

Известный ирландский лоукостер Ryanair отменяет часть рейсов в региональные аэропорты Испании. На такой шаг в бюджетной авиакомпании пошли из-за того, что государственный оператор аэропортов существенно повысил сборы, и компания не сможет из-за этого предлагать выгодные цены на полеты.

Об этом говорится на официальном сайте Ryanair.

Ryanair сокращает рейсы в Испанию

Отмечается, что компания сокращает 1,2 млн мест на летний сезон 2026 года на рейсы из региональных аэропортов Испании. Кроме того, Ryanair отменит все полеты в/из аэропорта Астурии.

В компании подчеркнули, что государственный оператор продолжает повышать сборы в испанских региональных аэропортах, и отмена маршрутов Ryanair является "прямым результатом неспособности испанского правительства остановить монопольное повышение налогов".

Взамен Ryanair планирует увеличить количество рейсов в Марокко, Италию, Хорватию, Албанию и Швецию. Правительства этих стран отменили экологические налоги и снизили аэропортовые сборы.

"Мы надеемся на возобновление роста в регионах Испании, когда сборы будут снижены. Такой шаг сделает их конкурентоспособными с более дешевыми аэропортами в Марокко, Италии, Хорватии, Венгрии и других странах ЕС, которые отменяют авиационные налоги и снижают аэропортовые сборы, чтобы развивать отрасль авиаперевозок и туризма", — сказал генеральный директор Ryanair Майкл О'Лири.

