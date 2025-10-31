Чому пасажирів TUI можуть не пустити в літак у 2025 році

Літак TUI. Фото: tuigroup.com

Кожна авіакомпанія встановлює власні правила, зокрема, дозволені розміри ручної поклажі та можливість пасажирів брати з собою на борт власні напої та закуски. Однак багато мандрівників плутається із тим, чи можна взяти у літак ноутбук чи планшет. Польська авіакомпанія TUI дозволяє брати такі пристрої із собою, проте застерігає, що вони мають бути зарядженими.

Правила TUI про гаджети в літаку

В компанії попередили, що в тому випадку, якщо у ручній поклажі є електронні пристрої, які можуть зберігати заряд, пасажирам потрібно переконатися, що вони повністю заряджені.

Електричні пристрої потрібно зарядити, оскільки співробітники служби безпеки можуть попросити вас увімкнути їх. Якщо ви не зможете цього зробити, вони можуть відмовити вам у проходженні контролю безпеки, вас не пустять на літак. Це частина нових заходів безпеки, які були введені у багатьох аеропортах Європи та США.

Якщо ви все-таки припустилися помилки й залишили розряджений гаджет у своїй сумці — варіанти розвитку подій будуть залежати від країни відправлення. Один із варіантів — покласти його у багаж, якщо він ще не зареєстрований.

