Головна Мандри Нова система EES — пасажири поскаржились на затримки в аеропорту

Нова система EES — пасажири поскаржились на затримки в аеропорту

Ua ru
Дата публікації: 17 жовтня 2025 05:12
Оновлено: 05:12
Нова система перетину кордону з ЄС — в деяких аеропортах виникли черги
Аеропорт. Ілюстративне фото: pexels.com

Пасажири аеропорту Брюсселя скаржилися, що цього тижня їм довелося чекати близько трьох годин, щоб пройти прикордонний контроль. Затримки могли бути пов'язані із впровадженням нової системи EES, під час проходження якої, пасажири мають залишати відбитки пальців та фотографуватися.

Про це пише The Sun.

Читайте також:

Затримки в одному з аеропортів ЄС

Одна з пасажирок Ребекка Веллс, яка подорожувала з американським паспортом, розповіла, що черга для тих, хто прибуває з-поза меж ЄС, була набагато довшою, ніж для власників європейських паспортів. Вона також додала, що в аеропорту також не було нікого, хто б проінформував або пояснив, що насправді відбувається.

Проте Ребекка зауважила, що нова система EES ще не використовувалася в аеропорту Брюсселя, а її паспорт "проштампували як зазвичай".Хоча на пунктах контролю вже встановлено обладнання для зняття відбитків пальців.

Інший незадоволений пасажир розповів, що в "годину пік" працювали лише дві з п'яти митних кабінок. Водночас громадяни ЄС не мали жодних проблем при проходженні контролю.

Перший етап впровадження системи EES вже стартував 12 жовтня 2025 року. Для мандрівників це означає, що на пунктах перетину кордону у них скануватимуть відбитки пальців і робитимуть фотографії. Нова система поступово впроваджується по всій Європі й має бути повністю введена в дію на всіх зовнішніх пунктах пропуску Шенгенської зони до 10 квітня 2026 року.

Раніше ми розповідали, сумку якого розміру можна брати в літак лоукостерів Wizz Air та Ryanair без доплат. За перевищення дозволених розмірів компанії стягують космічні суми в аеропорту.

Також ми писали, в які дні та час краще перетинати кордон з Польщею. Наша редакція давала інструкції, як онлайн переглянути кількість авто в черзі на КПП.

Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
