Україна
Путешествия Система EES — пассажиры пожаловались на задержки в аэропорту

Система EES — пассажиры пожаловались на задержки в аэропорту

Дата публикации 17 октября 2025 05:12
обновлено: 05:12
Новая система пересечения границы с ЕС — в некоторых аэропортах возникли очереди
Пассажиры аэропорта Брюсселя жаловались, что на этой неделе им пришлось ждать около трех часов, чтобы пройти пограничный контроль. Задержки могли быть связаны с внедрением новой системы EES, при прохождении которой, пассажиры должны оставлять отпечатки пальцев и фотографироваться.

Об этом пишет The Sun.

Читайте также:

Задержки в одном из аэропортов ЕС

Одна из пассажирок Ребекка Уэллс, которая путешествовала с американским паспортом, рассказала, что очередь для тех, кто прибывает из-за пределов ЕС, была гораздо длиннее, чем для владельцев европейских паспортов. Она также добавила, что в аэропорту также не было никого, кто бы проинформировал или объяснил, что на самом деле происходит.

Однако Ребекка отметила, что новая система EES еще не использовалась в аэропорту Брюсселя, а ее паспорт "проштамповали как обычно", хотя на пунктах контроля уже установлено оборудование для снятия отпечатков пальцев.

Другой недовольный пассажир рассказал, что в "час пик" работали только две из пяти таможенных кабинок. В то же время граждане ЕС не имели никаких проблем при прохождении контроля.

Первый этап внедрения системы EES уже стартовал 12 октября 2025 года. Для путешественников это означает, что на пунктах пересечения границы у них будут сканировать отпечатки пальцев и делать фотографии. Новая система постепенно внедряется по всей Европе и должна быть полностью введена в действие на всех внешних пунктах пропуска Шенгенской зоны до 10 апреля 2026 года.

Ранее мы рассказывали, сумку какого размера можно брать в самолет лоукостеров Wizz Air и Ryanair без доплат. За превышение разрешенных размеров компании взимают космические суммы в аэропорту.

Также мы писали, в какие дни и время лучше пересекать границу с Польшей. Наша редакция давала инструкции, как онлайн посмотреть количество авто в очереди на КПП.

