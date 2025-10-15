Видео
Видео

Главная Путешествия В Испании ужесточили правила для туристов — новые запреты

Дата публикации 15 октября 2025 20:25
В испанском городе Пальма введут штрафы для тех, кто будет проводить вечеринки на лодках
Пляж Пальмы. Фото: tripadvisor.com

Один из популярных для отдыха городов в Испании введет строгие правила для туристов. Большинство путешественников считают, что эта страна для вечеринок, однако местные власти города Пальма вводят новые ограничения для тех, кто любит развлекаться с громкой музыкой и алкоголем. Они будут направлены на улучшение имиджа города.

Об этом пишет The Sun.

Читайте также:

Запреты в Испании

Мэр Пальмы Хайме Мартинес Ллабрес объявил о новых мерах, направленных против неадекватного поведения туристов в городе. Со следующего сезона к набережной Пальмы запретят причаливать лодкам, где проводятся вечеринки.

Дело в том, что власти города в этом году получили значительное количество жалоб от местных жителей на громкую музыку и поведение туристов, которые портят имидж Пальмы. Мэр города подчеркнул, что такие ограничительные меры являются частью обязательств городского совета по улучшению качества туризма. Вопрос размеров штрафов за нарушение правил пока решается.

Ранее в этом году в Пальме были введены ограничения продажи употребления алкоголя. Сейчас его можно приобрести только в период с 8 утра до 9 вечера. Во многих общественных местах — парках, улицах и пляжах, также запрещено употреблять спиртные напитки. Нарушителей наказывают штрафами в размере 3000 евро.

Напомним, ранее мы рассказывали, что Япония предлагает очень необычные блюда McDonald's, которые поразят любого туриста. В меню преобладают бургеры и наггетсы с морепродуктами и азиатскими соусами.

Также мы писали, в какой стране Европы выплачивают самую большую пенсию. Выплаты пожилым людям здесь в пять раз превышают сумму, необходимую им для закрытия своих базовых потребностей.

