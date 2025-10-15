Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Путешествия Туристам раскрыли гениальный способ, как сэкономить на багаже

Туристам раскрыли гениальный способ, как сэкономить на багаже

Ua ru
Дата публикации 15 октября 2025 07:55
Как не платить за багаж в самолете — полезный лайфхак
Туристка собирает чемодан в отпуск. Фото: freepik.com

Сборы вещей в отпуск — настоящий квест, надо не только не забыть все необходимые вещи, но и упаковать их очень компактно. Большинство авиакомпаний взимают большие суммы за багаж, которые часто даже превышают стоимость билета. Опытная путешественница поделилась секретом, как она минимизирует количество багажа и тем самым экономит на перелетах.

Об этом пишет Daily Express.

Реклама
Читайте также:

Как не тратить деньги на багаж

Лайфхаком поделилась учительница из Англии, которая благодаря такой экономии может путешествовать до 12 раз в год. Она призналась, что всегда уменьшает объем своего багажа с помощью футляров для контактных линз за копейки.

"Они выглядят крошечными, но я обещаю вам, что их содержимого хватит вам минимум на неделю. Я использую их для любой жидкой косметики и средств по уходу за кожей, когда еду в отпуск", — поделилась путешественница.

В частности, в 3 такие кейсы для линз девушке удалось поместить тональный крем, увлажняющий крем, очищающий бальзам и гель, а также жидкие румяна.

"Они больше, чем кажутся на вид. Обычно я использую два нажима увлажняющего крема для всего лица, а здесь поместилось не менее 12", — добавила она.

@missteachtravelrepeat

Интересуетесь, как упаковать вещи, если у вас только ручная кладь? Ryanair никогда не получит от меня никаких дополнительных сборов никогда никогда никогда #travel #packinghack #handluggage #ryanairluggage #packinglight

♬ оригинальный звук - MissTeachTravelRepeat

Напомним, ранее опытная путешественница объяснила, как ее постоянно спасает после долгих перелетов скалка для теста. Она очень легкая, не занимает много места, однако может помочь справиться с отеками.

Также мы писали, как не тратить много средств в аэропорту и при этом комфортно путешествовать. Недешевые авиабилеты, обед, трансфер из аэропорта и камеры хранения незаметно "едят" ваш бюджет, и эти советы по экономии не станут лишними.

авиарейсы путешествие экономия советы самолеты
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации