Как не платить за багаж в самолете — полезный лайфхак

Туристка собирает чемодан в отпуск. Фото: freepik.com

Сборы вещей в отпуск — настоящий квест, надо не только не забыть все необходимые вещи, но и упаковать их очень компактно. Большинство авиакомпаний взимают большие суммы за багаж, которые часто даже превышают стоимость билета. Опытная путешественница поделилась секретом, как она минимизирует количество багажа и тем самым экономит на перелетах.

Об этом пишет Daily Express.

Как не тратить деньги на багаж

Лайфхаком поделилась учительница из Англии, которая благодаря такой экономии может путешествовать до 12 раз в год. Она призналась, что всегда уменьшает объем своего багажа с помощью футляров для контактных линз за копейки.

"Они выглядят крошечными, но я обещаю вам, что их содержимого хватит вам минимум на неделю. Я использую их для любой жидкой косметики и средств по уходу за кожей, когда еду в отпуск", — поделилась путешественница.

В частности, в 3 такие кейсы для линз девушке удалось поместить тональный крем, увлажняющий крем, очищающий бальзам и гель, а также жидкие румяна.

"Они больше, чем кажутся на вид. Обычно я использую два нажима увлажняющего крема для всего лица, а здесь поместилось не менее 12", — добавила она.

Напомним, ранее опытная путешественница объяснила, как ее постоянно спасает после долгих перелетов скалка для теста. Она очень легкая, не занимает много места, однако может помочь справиться с отеками.

Также мы писали, как не тратить много средств в аэропорту и при этом комфортно путешествовать. Недешевые авиабилеты, обед, трансфер из аэропорта и камеры хранения незаметно "едят" ваш бюджет, и эти советы по экономии не станут лишними.