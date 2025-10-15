Відео
Україна
Головна Мандри Туристам розкрили геніальний спосіб, як зекономити на багажі

Туристам розкрили геніальний спосіб, як зекономити на багажі

Ua ru
Дата публікації: 15 жовтня 2025 07:55
Як не платити за багаж в літаку — корисний лайфхак
Туристка збирає валізу у відпустку. Фото: freepik.com

Збори речей у відпустку — справжній квест, треба не лише не забути всі необхідні речі, а й спакувати їх дуже компактно. Більшість авіакомпаній стягують великі суми за багаж, які часто навіть перевищують вартість квитка. Досвідчена мандрівниця поділилася секретом, як вона мінімізує кількість багажу і тим самим економить на перельотах.

Про це пише Daily Express.

Читайте також:

Як не витрачати гроші на багаж

Лайфхаком поділилась вчителька з Англії, яка завдяки такій економії може подорожувати до 12 разів на рік. Воні зізналась, що завжди зменшує об'єм свого багажу за допомогою футлярів для контактних лінз за копійки.

"Вони виглядають крихітними, але я обіцяю вам, що їх вмісту вистачить вам щонайменше на тиждень. Я використовую їх для будь-якої рідкої косметики та засобів для догляду за шкірою, коли їду у відпустку", — поділилась мандрівниця.

Зокрема, в 3 такі кейси для лінз дівчині вдалося помістити тональний крем, зволожуючий крем, очищуючий бальзам та гель, а також рідкі рум'яна.

"Вони більші, ніж здаються на вигляд. Зазвичай я використовую два натиски зволожуючого крему для всього обличчя, а тут вмістилося щонайменше 12", — додала вона.

@missteachtravelrepeat

Wondering how to pack when you’re hand luggage only? Ryanair will never get any extra fees out of me ever ever ever #travel #packinghack #handluggage #ryanairluggage #packinglight

♬ original sound - MissTeachTravelRepeat

Нагадаємо, раніше досвідчена мандрівниця пояснила, як її постійно рятує після довгих перельотів качалка для тіста. Вона дуже легка, не займає багато місця, проте може допомогти впоратись із набряками.

Також ми писали, як не витрачати багато коштів в аеропорту та при цьому комфортно подорожувати. Недешеві авіаквитки, обід, трансфер з аеропорту та камери схову непомітно "їдять" ваш бюджет, і ці поради з економії не стануть зайвими.

авіарейси подорож економія поради літаки
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
