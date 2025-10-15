Як не платити за багаж в літаку — корисний лайфхак

Туристка збирає валізу у відпустку. Фото: freepik.com

Збори речей у відпустку — справжній квест, треба не лише не забути всі необхідні речі, а й спакувати їх дуже компактно. Більшість авіакомпаній стягують великі суми за багаж, які часто навіть перевищують вартість квитка. Досвідчена мандрівниця поділилася секретом, як вона мінімізує кількість багажу і тим самим економить на перельотах.

Про це пише Daily Express.

Як не витрачати гроші на багаж

Лайфхаком поділилась вчителька з Англії, яка завдяки такій економії може подорожувати до 12 разів на рік. Воні зізналась, що завжди зменшує об'єм свого багажу за допомогою футлярів для контактних лінз за копійки.

"Вони виглядають крихітними, але я обіцяю вам, що їх вмісту вистачить вам щонайменше на тиждень. Я використовую їх для будь-якої рідкої косметики та засобів для догляду за шкірою, коли їду у відпустку", — поділилась мандрівниця.

Зокрема, в 3 такі кейси для лінз дівчині вдалося помістити тональний крем, зволожуючий крем, очищуючий бальзам та гель, а також рідкі рум'яна.

"Вони більші, ніж здаються на вигляд. Зазвичай я використовую два натиски зволожуючого крему для всього обличчя, а тут вмістилося щонайменше 12", — додала вона.

