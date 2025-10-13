Як не витрачати гроші в аеропорту — дієві поради для туристів

Аеропорт. Ілюстративне фото: freepik.com

Під час мандрівки на відпочинок ми витрачаємо немало коштів. Недешеві авіаквитки, обід, трансфер з аеропорту та камери схову непомітно "їдять" наш бюджет. Проте на деяких речах можна зекономити в аеропорту, отримати невеличкі "подарунки" і при цьому відчувати себе ще більш комфортно під час польоту.

Безкоштовна вода

Підтримка водного балансу в дорозі є надзвичайно важливою, проте не обов'язково витрачати на воду гроші в аеропорту. Можна взяти із собою багаторазову пляшку для води та попросити в закладах наповнити її гарячою або холодною водою.

Мініатюри косметичних засобів

Для тих, хто хоче мати свіжий вигляд після довгого та виснажливого польоту — косметичні відділи в аеропорту можуть стати справжнім порятунком. У duty free ви можете "ввічливо попросити" безкоштовні мініатюри зволожувального крему, парфумів або сироватки, які можна нанести прямо в літаку. Одноразова маска також добре вас врятує від набряків — а коштує копійки.

Зарядка смартфона

В аеропорту ви також можете зарядити телефон безкоштовно. Зазвичай порти для зарядки в аеропортах розташовані біля великих моніторів і торгових автоматів. Краще зайвий раз не витрачати заряд з павербанка, який ще може вас виручити у непередбачуваній ситуації в дорозі.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як можна зекономити на квитках авіакомпанії Ryanair. Посадкові талони можна придбати вигідніше, якщо бронювати їх заздалегідь чи придбати підписку Ryanair Prime.

Також ми писали про найпопулярніші курорти на Індійському океані — Маврикій та Гоа. Гоа підійде більше для тих, хто полюбляє проводити відпустку у нічних клубах і не витрачати багато коштів, а Маврикій — ідеальне місце для великих родин та тих, хто обожнює пригоди.