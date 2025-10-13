Как не тратить деньги в аэропорту - действенные советы для туристов

Аэропорт. Иллюстративное фото: freepik.com

Во время путешествия на отдых мы тратим немало средств. Недешевые авиабилеты, обед, трансфер из аэропорта и камеры хранения незаметно "едят" наш бюджет. Однако на некоторых вещах можно сэкономить в аэропорту, получить небольшие "подарки" и при этом чувствовать себя еще более комфортно во время полета.

Бесплатная вода

Поддержание водного баланса в дороге чрезвычайно важно, однако не обязательно тратить на воду деньги в аэропорту. Можно взять с собой многоразовую бутылку для воды и попросить в заведениях наполнить ее горячей или холодной водой.

Миниатюры косметических средств

Для тех, кто хочет иметь свежий вид после долгого и изнурительного полета — косметические отделы в аэропорту могут стать настоящим спасением. В duty free вы можете "вежливо попросить" бесплатные миниатюры увлажняющего крема, духов или сыворотки, которые можно нанести прямо в самолете. Одноразовая маска также хорошо вас спасет от отеков — а стоит копейки.

Зарядка смартфона

В аэропорту вы также можете зарядить телефон бесплатно. Обычно порты для зарядки в аэропортах расположены возле больших мониторов и торговых автоматов. Лучше лишний раз не тратить заряд из павербанка, который еще может вас выручить в непредвиденной ситуации в дороге.

