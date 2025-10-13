Видео
Україна
Видео

От воды до бесплатной косметики — как сэкономить в аэропорту

Дата публикации 13 октября 2025 10:12
Как не тратить деньги в аэропорту - действенные советы для туристов
Аэропорт. Иллюстративное фото: freepik.com

Во время путешествия на отдых мы тратим немало средств. Недешевые авиабилеты, обед, трансфер из аэропорта и камеры хранения незаметно "едят" наш бюджет. Однако на некоторых вещах можно сэкономить в аэропорту, получить небольшие "подарки" и при этом чувствовать себя еще более комфортно во время полета.

Об этом пишет Daily Express.

Бесплатная вода

Поддержание водного баланса в дороге чрезвычайно важно, однако не обязательно тратить на воду деньги в аэропорту. Можно взять с собой многоразовую бутылку для воды и попросить в заведениях наполнить ее горячей или холодной водой.

Миниатюры косметических средств

Для тех, кто хочет иметь свежий вид после долгого и изнурительного полета — косметические отделы в аэропорту могут стать настоящим спасением. В duty free вы можете "вежливо попросить" бесплатные миниатюры увлажняющего крема, духов или сыворотки, которые можно нанести прямо в самолете. Одноразовая маска также хорошо вас спасет от отеков — а стоит копейки.

Зарядка смартфона

В аэропорту вы также можете зарядить телефон бесплатно. Обычно порты для зарядки в аэропортах расположены возле больших мониторов и торговых автоматов. Лучше лишний раз не тратить заряд из павербанка, который еще может вас выручить в непредвиденной ситуации в дороге.

Напомним, ранее мы рассказывали, как можно сэкономить на билетах авиакомпании Ryanair. Посадочные талоны можно приобрести выгоднее, если бронировать их заранее или приобрести подписку Ryanair Prime.

Также мы писали о самых популярных курортах на Индийском океане — Маврикий и Гоа. Гоа подойдет больше для тех, кто любит проводить отпуск в ночных клубах и не тратить много средств, а Маврикий — идеальное место для больших семей и тех, кто обожает приключения.

Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
