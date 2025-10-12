Чому американці не огороджують будинки парканами — причина

Будинки в США. Фото: freepik.com

Приватний будинок в Україні важко уявити без парканів, про те в США таким чином ніхто ніколи не охороняє своє помешкання. Американці здебільшого огороджують парканами лише задній двір, ніколи не приховують фасад будинку і не бояться, що в їх дім потрапить грабіжник чи злочинець.

Редакція Новини.LIVE розповідає, чому американці не огороджують будинки парканами.

Чому американці не люблять паркани

Річ у тім, що в США встановлені суворі заборони та обмеження у правилах благоустрою прибудинкової території. Паркани забороняють встановлювати заради збереження естетики вулиць. Будь-який встановлений паркан біля будинку одразу знижує вартість іншої нерухомості на районі. Тому, хто огородить свій будинок загрожують космічні штрафи та судові тяганини.

Проте, щоб зберегти приватність, жителі США часто встановлюють паркани на задній частині будинку. Ці огороджувальні елементи також розділяють земельні ділянки.

Жителі США мають право встановлювати лише декоративні паркани поблизу будинку, проте проєкт вдосконалення земельної ділянки потрібно заздалегідь пропрацьовувати із ландшафтним дизайнером. Далеко не у всіх є такі великі кошти.

