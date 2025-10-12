Видео
Видео

Главная Путешествия Почему в США частные дома без заборов — ответ вас удивит

Почему в США частные дома без заборов — ответ вас удивит

Ua ru
Дата публикации 12 октября 2025 16:05
Почему американцы не ограждают дома заборами - причина
Дома в США. Фото: freepik.com

Частный дом в Украине трудно представить без заборов, о том, что в США таким образом никто никогда не охраняет свое жилище. Американцы в основном ограждают заборами только задний двор, никогда не скрывают фасад дома и не боятся, что в их дом попадет грабитель или преступник.

Редакция Новини.LIVE рассказывает, почему американцы не ограждают дома заборами.

Почему американцы не любят заборы

Дело в том, что в США установлены строгие запреты и ограничения в правилах благоустройства придомовой территории. Заборы запрещают устанавливать ради сохранения эстетики улиц. Любой установленный забор возле дома сразу снижает стоимость другой недвижимости на районе. Тому, кто оградит свой дом грозят космические штрафы и судебные тяжбы.

Однако, чтобы сохранить приватность, жители США часто устанавливают заборы на задней части дома. Эти ограждающие элементы также разделяют земельные участки.

Жители США имеют право устанавливать только декоративные заборы вблизи дома, однако проект совершенствования земельного участка нужно заранее прорабатывать с ландшафтным дизайнером. Далеко не у всех есть такие большие средства.

США путешествие недвижимость туризм Америка
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
