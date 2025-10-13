Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Мандри Туристка розповіла, без якої речі не обходиться жодна її подорож

Туристка розповіла, без якої речі не обходиться жодна її подорож

Ua ru
Дата публікації: 13 жовтня 2025 15:15
Для чого потрібна кухонна качалка у валізі — поради туристам
Туристка збирає валізу. Фото: freepik.com

Коли справа доходить до пакування речей у відпустку, кухня є останнім місцем, де більшість шукає необхідні речі для мандрівки. Проте досвідчена мандрівниця пояснила, як її постійно рятує качалка для тіста. Вона дуже легка, не займає багато місця, проте може допомогти впоратись із набряками.

Про це пише Daily Express.

Реклама
Читайте також:

Для чого потрібна качалка для тіста у валізі

Довгі польоти можуть спричинити набряки, скутість суглобів і м'язові болі через неправильну поставу в тісних кріслах, зневоднення від сухого повітря та зміни тиску в салоні. Проте звичайна кухонна качалка може замінити масажний ролер та допомогти зняти м'язову напругу, поліпшити кровообіг та відновити сили.

"Ні, я не печу у відпустці, але часто прокидаюся з судомами в ногах і сплю з качалкою біля ліжка. Вона не особливо важка і не займає багато місця в моїй валізі. Хоча, я впевнена, прибиральники в готелях дивуються", — поділилась мандрівниця Ніна Малкін.

Щоб полегшити біль, сидячи прокатайте качалку по найбільш болісних ділянках тіла протягом хвилини, уникайте місць біля кісток. Якщо вам буде дуже боляче — обгорніть качалку рушником. Її також можна використовувати для рефлексотерапії, прокатуючи під ногами від п'ят до подушечок стопи. 

Нагадаємо, раніше ми ділилися добіркою неймовірної краси островів, які варто побачити хоча б раз у житті. Вони вражають білосніжними пляжами, бірюзовим океаном, тропічною зеленню і неповторною архітектурою.

Також ми розповідали цікаві факти про іспанців. Вони дуже відкриті, проте не пунктуальні.

подорож здоров'я поради туризм кухня
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації