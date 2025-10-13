Для чого потрібна кухонна качалка у валізі — поради туристам

Туристка збирає валізу. Фото: freepik.com

Коли справа доходить до пакування речей у відпустку, кухня є останнім місцем, де більшість шукає необхідні речі для мандрівки. Проте досвідчена мандрівниця пояснила, як її постійно рятує качалка для тіста. Вона дуже легка, не займає багато місця, проте може допомогти впоратись із набряками.

Для чого потрібна качалка для тіста у валізі

Довгі польоти можуть спричинити набряки, скутість суглобів і м'язові болі через неправильну поставу в тісних кріслах, зневоднення від сухого повітря та зміни тиску в салоні. Проте звичайна кухонна качалка може замінити масажний ролер та допомогти зняти м'язову напругу, поліпшити кровообіг та відновити сили.

"Ні, я не печу у відпустці, але часто прокидаюся з судомами в ногах і сплю з качалкою біля ліжка. Вона не особливо важка і не займає багато місця в моїй валізі. Хоча, я впевнена, прибиральники в готелях дивуються", — поділилась мандрівниця Ніна Малкін.

Щоб полегшити біль, сидячи прокатайте качалку по найбільш болісних ділянках тіла протягом хвилини, уникайте місць біля кісток. Якщо вам буде дуже боляче — обгорніть качалку рушником. Її також можна використовувати для рефлексотерапії, прокатуючи під ногами від п'ят до подушечок стопи.

