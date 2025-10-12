Цікаві факти про іспанців, які здивують кожного українця

Туристи відпочивають в Іспанії. Фото: tripadvisor.com

Іспанія — країна яскравого сонця, полуденної сієсти та постійних свят та унікального колориту. Для багатьох українців традиції та звички мешканців цієї країни можуть здатися дивними та навіть нелогічними. Наша землячка розповіла про деякі дрібниці в побуті та поведінці іспанців, до яких ми не звикли.

Цікаві факти про іспанців

Привітання. Українка розповіла, що у мешканців Іспанії заведено цілуватись у щічку навіть із незнайомцями. Вони роблять це одразу після словесного привітання.

Ходять в будинку у вуличному взутті. Також іспанці не люблять знімати вуличне взуття, коли приходять у гості. Ви можете самостійно запропонувати їм вдягти домашні капці. Хоча вони й здивуються, тому що так не заведено робити в Іспанії, проте із великою ймовірністю погодяться перевзутися.

Плитка по всій квартирі. На відміну від українців, які кладуть плитку лише у ванній та на кухні, у більшості квартир на півдні Іспанії замість ламінату покладена плитка. Це зручно у літній період часу, а ось взимку із нею доволі холодно.

Люблять відкладати справи. Українці звикли розв'язувати проблеми швидко та у закладені терміни, а ось в Іспанії ситуація протилежна. Якщо вам тут кажуть "mañana" (з іспанської "завтра" — Ред.), то з великої ймовірністю мають на увазі просто — "Відчепися".

