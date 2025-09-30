Чим іноземця вразив Київ (відео)

Краєвиди Києва. Фото: planetofhotels.com

Попри війну та небезпеку, сотні іноземців приїздять до Києва. Багато з них зізнаються, що це місто закохує своєю унікальною атмосферою, мальовничими краєвидами на Дніпро, гостинністю українців. Навіть у важкі для країни часи життя у столиці кипить — кияни роблять ремонти, відкривають бізнеси та народжують дітей.

Користувачка yuliia_prots в TikTok поділилась відео, на якому її наречений-британець Джош розповідає, чим саме його вразив Київ.

Житель Британії у захваті від столиці

Іноземець зізнався, що дуже любить столицю України. Він у захваті від краси міста, проте найбільше його вражає відкритість та доброзичливість українців. Також чоловіку сподобалась сонячна й тепла погода в місті.

"Чудова архітектура, погода. Проте найкраще в Києві — це люди. Усі дуже привітні, добрі. Ми зустріли багатьох фанатів, вони дуже милі. Вони хочуть спілкуватися, дізнатися більше про тебе. Я точно ще повернусь до Києва", — сказав Джош.

Британець перебував в Україні під час однієї із масованих атак Росії по столиці. Він зізнався, що не хотів би ніколи в житті більше переживати таких емоцій, проте підкреслив, що це реальність українців.

"Це жахливо. Це не те, що хочеться пережити, але показало мені реальність життя в Україні. Тепер всі прапори приспущені, хоч я тут і чудово провів час, я встиг побачити все, і ситуація доволі серйозна", — додав іноземець.

