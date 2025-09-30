Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Мандри Британець зізнався, чим його вразив Київ — відео

Британець зізнався, чим його вразив Київ — відео

Ua ru
Дата публікації: 30 вересня 2025 10:12
Чим іноземця вразив Київ (відео)
Краєвиди Києва. Фото: planetofhotels.com

Попри війну та небезпеку, сотні іноземців приїздять до Києва. Багато з них зізнаються, що це місто закохує своєю унікальною атмосферою, мальовничими краєвидами на Дніпро, гостинністю українців. Навіть у важкі для країни часи життя у столиці кипить — кияни роблять ремонти, відкривають бізнеси та народжують дітей.

Користувачка yuliia_prots в TikTok поділилась відео, на якому її наречений-британець Джош розповідає, чим саме його вразив Київ.

Реклама
Читайте також:

Житель Британії у захваті від столиці

Іноземець зізнався, що дуже любить столицю України. Він у захваті від краси міста, проте найбільше його вражає відкритість та доброзичливість українців. Також чоловіку сподобалась сонячна й тепла погода в місті.

"Чудова архітектура, погода. Проте найкраще в Києві — це люди. Усі дуже привітні, добрі. Ми зустріли багатьох фанатів, вони дуже милі. Вони хочуть спілкуватися, дізнатися більше про тебе. Я точно ще повернусь до Києва", — сказав Джош.

Британець перебував в Україні під час однієї із масованих атак Росії по столиці. Він зізнався, що не хотів би ніколи в житті більше переживати таких емоцій, проте підкреслив, що це реальність українців.

"Це жахливо. Це не те, що хочеться пережити, але показало мені реальність життя в Україні. Тепер всі прапори приспущені, хоч я тут і чудово провів час, я встиг побачити все, і ситуація доволі серйозна", — додав іноземець.

Нагадаємо, раніше японець розповідав про поведінку та звички, які в його країни вважаються табу, проте в Україні — до них вже всі звикли. Мова йшла про паління та розмови телефоном в публічних місцях.

Також ми писали, у скільки обійдеться відпочинок за системою all inclusive в Туреччині восени 2025 року. Ми розповідали, чим особливі курорти в цій країні.

Київ подорож соцмережі Велика Британія туризм
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації