Чем иностранца поразил Киев (видео)

Несмотря на войну и опасность, сотни иностранцев приезжают в Киев. Многие из них признаются, что этот город влюбляет своей уникальной атмосферой, живописными видами на Днепр, гостеприимством украинцев. Даже в тяжелые для страны времена жизнь в столице кипит — киевляне делают ремонты, открывают бизнес и рожают детей.

Пользовательница yuliia_prots в TikTok поделилась видео, на котором ее жених-британец Джош рассказывает, чем именно его поразил Киев.

Житель Британии в восторге от столицы

Иностранец признался, что очень любит столицу Украины. Он в восторге от красоты города, однако больше всего его поражает открытость и доброжелательность украинцев. Также мужчине понравилась солнечная и теплая погода в городе.

"Замечательная архитектура, погода. Однако лучшее в Киеве — это люди. Все очень приветливые, добрые. Мы встретили многих фанатов, они очень милые. Они хотят общаться, узнать больше о тебе. Я точно еще вернусь в Киев", — сказал Джош.

Британец находился в Украине во время одной из массированных атак России по столице. Он признался, что не хотел бы никогда в жизни больше переживать таких эмоций, однако подчеркнул, что это реальность украинцев.

"Это ужасно. Это не то, что хочется пережить, но показало мне реальность жизни в Украине. Теперь все флаги приспущены, хоть я здесь и прекрасно провел время, я успел увидеть все, и ситуация довольно серьезная", — добавил иностранец.

