Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусШтабПутешествияTravelТуризмДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиFashionВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рецепты
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Путешествия Строгое табу — иностранец рассказал о запретах в Японии

Строгое табу — иностранец рассказал о запретах в Японии

Ua ru
Дата публикации 27 сентября 2025 12:22
Что поразило японца в Украине и украинцах — табу в Японии
Улочки Японии. Фото: unsplash.com

Представьте, вы приезжаете в Японию — страну высоких технологий, древних храмов и невероятной природы, однако азиаты смотрят на вас с осуждением, а вы не можете понять причину. Так может случиться потому, что вещи, к которым мы привыкли в Украине — строгое табу в Японии.

Об этих табу рассказал пользователь sho_pilgrim в TikTok.

Реклама
Читайте также:

Табу в Японии

Иностранец рассказал, что в транспорте в Японии запрещено разговаривать по телефону, в Украине же люди привыкли обсуждать свои проблемы в автобусах и маршрутках.

В этой азиатской стране также существуют строгие ограничения относительно мест, где можно курить. Украинцы же привыкли это делать даже в местах скопления людей.

Мужчина также поделился, что дурным тоном в его стране является заходить в другой дом в обуви. Однако украинцы также стараются держать свои дома в чистоте, и почти никто не ходит дома в обуви с улицы.

Японцы также очень сдержанны, они не признаются в любви и не дарят цветы, а вот украинцы, наоборот — любят обниматься и демонстрировать свои чувства.

В Японии также считается, что клиент и покупатель всегда правы в любой ситуации, даже если ведут себя очень грубо. В Украине же люди из сферы обслуживания пытаются отстоять собственные границы.

@sho_pilgrim

Правильно ли я разговариваю? 😂 думаю я становлюсь лучше благодаря тикток

♬ Chopin Nocturne No. 2 Piano Mono - moshimo sound design

Напомним, ранее мы делились подборкой невероятной красоты островов, которые стоит увидеть хотя бы раз в жизни. Они поражают белоснежными пляжами, бирюзовым океаном, тропической зеленью и неповторимой архитектурой.

Также мы рассказывали, почему стоит в октябре запланировать отпуск в Карпатах. В это время горы окутывают живописные и густые туманы.

путешествие традиции Япония иностранцы туризм
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации