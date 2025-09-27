Что поразило японца в Украине и украинцах — табу в Японии

Улочки Японии. Фото: unsplash.com

Представьте, вы приезжаете в Японию — страну высоких технологий, древних храмов и невероятной природы, однако азиаты смотрят на вас с осуждением, а вы не можете понять причину. Так может случиться потому, что вещи, к которым мы привыкли в Украине — строгое табу в Японии.

Об этих табу рассказал пользователь sho_pilgrim в TikTok.

Реклама

Читайте также:

Табу в Японии

Иностранец рассказал, что в транспорте в Японии запрещено разговаривать по телефону, в Украине же люди привыкли обсуждать свои проблемы в автобусах и маршрутках.

В этой азиатской стране также существуют строгие ограничения относительно мест, где можно курить. Украинцы же привыкли это делать даже в местах скопления людей.

Мужчина также поделился, что дурным тоном в его стране является заходить в другой дом в обуви. Однако украинцы также стараются держать свои дома в чистоте, и почти никто не ходит дома в обуви с улицы.

Японцы также очень сдержанны, они не признаются в любви и не дарят цветы, а вот украинцы, наоборот — любят обниматься и демонстрировать свои чувства.

В Японии также считается, что клиент и покупатель всегда правы в любой ситуации, даже если ведут себя очень грубо. В Украине же люди из сферы обслуживания пытаются отстоять собственные границы.

Напомним, ранее мы делились подборкой невероятной красоты островов, которые стоит увидеть хотя бы раз в жизни. Они поражают белоснежными пляжами, бирюзовым океаном, тропической зеленью и неповторимой архитектурой.

Также мы рассказывали, почему стоит в октябре запланировать отпуск в Карпатах. В это время горы окутывают живописные и густые туманы.