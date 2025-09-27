Відео
Суворе табу — іноземець розповів про заборони в Японії

Суворе табу — іноземець розповів про заборони в Японії

Ua ru
Дата публікації: 27 вересня 2025 12:22
Що вразило японця в Україні та українцях — табу в Японії
Вулички Японії. Фото: unsplash.com

Уявіть, ви приїжджаєте до Японії — країни високих технологій, стародавніх храмів та неймовірної природи, проте азійці дивляться на вас з осудом, а ви не можете зрозуміти причину. Так може статися тому, що речі, до яких ми звикли в Україні — суворе табу в Японії.

Про ці табу розповів користувач sho_pilgrim в TikTok.

Читайте також:

Табу в Японії

Іноземець розповів, що в транспорті у Японії заборонено розмовляти телефоном, в Україні ж люди звикли обговорювати свої проблеми в автобусах та маршрутках.

В цій азійській країні також існують суворі обмеження щодо місць, де можна палити. Українці ж звикли це робити навіть у місцях скупчення людей.

Чоловік також поділився, що поганим тоном в його країні є заходити до іншої домівки у взутті. Проте українці також намагаються тримати свої оселі в чистоті, й майже ніхто не ходить вдома у взутті з вулиці.

Японці також дуже стримані, вони не зізнаються в коханні та не дарують квіти, а ось українці, навпаки — люблять обійматися та демонструвати свої почуття.

В Японії також вважається, що клієнт та покупець завжди праві у будь-якій ситуації, навіть якщо поводять себе дуже грубо. В Україні ж люди зі сфери обслуговування намагаються відстояти власні кордони.

@sho_pilgrim

Чи я розмовляю правильно?😂 думаю я стаю кращим завдяки тікток

♬ Chopin Nocturne No. 2 Piano Mono - moshimo sound design

Нагадаємо, раніше ми ділилися підбіркою неймовірної краси островів, які варто побачити хоча б раз у житті. Вони вражають білосніжними пляжами, бірюзовим океаном, тропічною зеленню і неповторною архітектурою.

Також ми розповідали, чому варто у жовтні запланувати відпустку в Карпатах. В цей час гори огортають мальовничі та густі тумани.

Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
