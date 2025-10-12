Видео
4 факта об испанцах, в которые трудно поверить

4 факта об испанцах, в которые трудно поверить

Ua ru
Дата публикации 12 октября 2025 06:12
Интересные факты об испанцах, которые удивят каждого украинца
Туристы отдыхают в Испании. Фото: tripadvisor.com

Испания — страна яркого солнца, полуденной сиесты, постоянных праздников и уникального колорита. Для многих украинцев традиции и привычки жителей этой страны могут показаться странными и даже нелогичными. Наша землячка рассказала о некоторых мелочах в быту и поведении испанцев, к которым мы не привыкли.

Соответствующее видео опубликовала пользовательница ira.fedoriichuk в TikTok.

Читайте также:

Интересные факты об испанцах

Приветствие. Украинка рассказала, что у жителей Испании принято целоваться в щечку даже с незнакомцами. Они делают это сразу после словесного приветствия.

Ходят в доме в уличной обуви. Также испанцы не любят снимать уличную обувь, когда приходят в гости. Вы можете самостоятельно предложить им надеть домашние тапочки. Хотя они и удивятся, потому что так не принято делать в Испании, однако с большой вероятностью согласятся переобуться.

Плитка по всей квартире. В отличие от украинцев, которые кладут плитку только в ванной и на кухне, в большинстве квартир на юге Испании вместо ламината уложена плитка. Это удобно в летний период времени, а вот зимой с ней довольно холодно.

Любят откладывать дела. Украинцы привыкли решать проблемы быстро и в заложенные сроки, а вот в Испании ситуация противоположная. Если вам здесь говорят "mañana" (с испанского "завтра" — Ред.), то с большой вероятностью имеют в виду просто — "Отстань".

Напомним, ранее японец рассказывал о поведении и привычках, которые в его стране считаются табу, однако в Украине к ним уже все привыкли. Речь шла о курении и разговорах по телефону в публичных местах.

Также мы писали, чем Киев поразил британца Джоша. Иностранец был в восторге от доброжелательности украинцев и восхищался архитектурой столицы.

путешествие традиции Испания привычки туризм
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
