Пропаганда для туристов, в которую не стоит верить

В сети есть много различных советов и лайфхаков, как сделать свое путешествие более экономным, однако к ним стоит относиться более критично. Пользуясь такими идеями, вы не только можете потратить еще больше, но и испортить свой долгожданный отпуск. Опытная путешественница поделилась пропагандой, на которую уже давно не ведется во время путешествий.

Дешевые билеты на утренние рейсы. Обычно на такое время можно приобрести билеты на 10-20 евро дешевле, однако пока вы будете ждать заселения в отель — потратите в разы больше, чем сэкономили. Кроме того, весь день после прилета вы будете отдыхать, ведь вставали на рейс около 2-3 часов ночи.

Отели на окраинах города. Туристка порекомендовала учитывать, сколько у вас уйдет денег на транспорт, если ваше жилье будет находиться далеко от центра города. Кроме того, вы в дороге потратите много времени, которое очень ценно в путешествиях.

Отказ от страхования. Путешественница призналась, что во время одного из путешествий ее муж упал и травмировался в горах. Лечение бы обошлось им в 20 000 евро, если бы эти средства не покрывала страховка.

