Не экономия — туристка объяснила, что не стоит делать в поездке

Не экономия — туристка объяснила, что не стоит делать в поездке

Ua ru
Дата публикации 7 октября 2025 15:15
Пропаганда для туристов, в которую не стоит верить
Туристка открывает новую страну. Фото: freepik.com

В сети есть много различных советов и лайфхаков, как сделать свое путешествие более экономным, однако к ним стоит относиться более критично. Пользуясь такими идеями, вы не только можете потратить еще больше, но и испортить свой долгожданный отпуск. Опытная путешественница поделилась пропагандой, на которую уже давно не ведется во время путешествий.

Ценными советами поделилась тревел-блогер jane.prorvina в TikTok.

Читайте также:

Что еще стоит знать украинцам

Дешевые билеты на утренние рейсы. Обычно на такое время можно приобрести билеты на 10-20 евро дешевле, однако пока вы будете ждать заселения в отель — потратите в разы больше, чем сэкономили. Кроме того, весь день после прилета вы будете отдыхать, ведь вставали на рейс около 2-3 часов ночи.

Отели на окраинах города. Туристка порекомендовала учитывать, сколько у вас уйдет денег на транспорт, если ваше жилье будет находиться далеко от центра города. Кроме того, вы в дороге потратите много времени, которое очень ценно в путешествиях.

Отказ от страхования. Путешественница призналась, что во время одного из путешествий ее муж упал и травмировался в горах. Лечение бы обошлось им в 20 000 евро, если бы эти средства не покрывала страховка.

@jane.prorvina

С чем согласны, а с чем - нет? 🌚 Больше о жизни и путешествиях - в профиле ✨

♬ original sound - nicole

Напомним, ранее мы рассказывали, сумку какого размера можно брать в самолет лоукостеров Wizz Air и Ryanair без доплат. За превышение разрешенных размеров компании взимают космические суммы в аэропорту.

Также мы писали, в какой европейской стране можно недорого отдохнуть украинцам. Это настоящий рай для тех, кто мечтает покорить волны и освоить серф.

Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
