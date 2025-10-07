Пропаганда для туристів, в яку не варто вірити

Туристка відкриває нову країну. Фото: freepik.com

В мережі є багато різноманітних порад та лайфхаків, як зробити свою подорож більш економною, проте до них варто ставитися більш критично. Користуючись такими ідеями, ви не лише можете витратити ще більше, а й зіпсувати свою довгоочікувану відпустку. Досвідчена мандрівниця поділилася пропагандою, на яку вже давно не ведеться під час мандрівок.

Цінними порадами поділилась тревел-блогерка jane.prorvina в TikTok.

Дешеві квитки на ранкові рейси. Зазвичай на такий час можна придбати квитки на 10-20 євро дешеве, проте поки ви чекатимете заселення в готель — витратите в рази більше, ніж зекономили. Окрім того, весь день після прильоту ви будете відпочивати, адже прокинулися, щоб встигнути на рейс, близько 2-3 години ночі.

Готелі на околицях міста. Туристка порекомендувала враховувати, скільки у вас піде грошей на транспорт, якщо ваше житло буде далеко від центру міста. Окрім того, ви в дорозі витратите багато часу, який дуже цінний у подорожах.

Відмова від страхування. Мандрівниця зізналась, що під час однієї з подорожей її чоловік впав та травмувався у горах. Лікування б обійшлося їм у 20 000 євро, якби ці кошти не покривала страховка.

