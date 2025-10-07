Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Мандри Не економія — туристка пояснила, що не варто робити в подорожі

Не економія — туристка пояснила, що не варто робити в подорожі

Ua ru
Дата публікації: 7 жовтня 2025 15:15
Пропаганда для туристів, в яку не варто вірити
Туристка відкриває нову країну. Фото: freepik.com

В мережі є багато різноманітних порад та лайфхаків, як зробити свою подорож більш економною, проте до них варто ставитися більш критично. Користуючись такими ідеями, ви не лише можете витратити ще більше, а й зіпсувати свою довгоочікувану відпустку. Досвідчена мандрівниця поділилася пропагандою, на яку вже давно не ведеться під час мандрівок.

Цінними порадами поділилась тревел-блогерка jane.prorvina в TikTok.

Реклама
Читайте також:

Що ще варто знати українцям

Дешеві квитки на ранкові рейси. Зазвичай на такий час можна придбати квитки на 10-20 євро дешеве, проте поки ви чекатимете заселення в готель — витратите в рази більше, ніж зекономили. Окрім того, весь день після прильоту ви будете відпочивати, адже прокинулися, щоб встигнути на рейс, близько 2-3 години ночі.

Готелі на околицях міста. Туристка порекомендувала враховувати, скільки у вас піде грошей на транспорт, якщо ваше житло буде далеко від центру міста. Окрім того, ви в дорозі витратите багато часу, який дуже цінний у подорожах.

Відмова від страхування. Мандрівниця зізналась, що під час однієї з подорожей її чоловік впав та травмувався у горах. Лікування б обійшлося їм у 20 000 євро, якби ці кошти не покривала страховка.

@jane.prorvina

З чим згодні, а з чим - ні? 🌚 Більше про життя і подорожі - в профілі ✨

♬ original sound - nicole

Нагадаємо, раніше ми розповідали, сумку якого розміру можна брати в літак лоукостерів Wizz Air та Ryanair без доплат. За перевищення дозволених розмірів компанії стягують космічні суми в аеропорту.

Також ми писали, в якій європейській країні можна недорого відпочити українцям. Це справжній рай для тих, хто мріє підкорити хвилі та опанувати серф.

подорож економія поради туризм квитки готелі
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації