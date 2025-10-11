Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Мандри Неймовірні пляжі з білими печерами — чим унікальний острів Мілос

Неймовірні пляжі з білими печерами — чим унікальний острів Мілос

Ua ru
Дата публікації: 11 жовтня 2025 20:12
Відпустка у Греції восени 2025 року — чому варто відвідати острів Мілос
Краєвиди острова Мілос у Греції. Фото: tripadvisor.com

Коли прохолодна осіння погода охоплює Європу, один з грецьких курортів продовжує радувати теплом, чистим морем і красивими пейзажами. На острові Мілос є багато різноманітних пляжів та локацій з унікальною історією. Тут неймовірні ландшафти із білою вулканічною породою та яскраво-блакитним морем.

Про це пише The Mirror UK.

Реклама
Читайте також:

Чим унікальний острів Мілос

Вулканічний острів в Егейському морі Мілос, який належить до групи Кікладських островів — ідеальне місце для відпочинку в міжсезоння. Він відомий вулканічними ландшафтами, бірюзовими водами й автентичними атмосферними селами.

На острові Мілос розташовано понад 70 пляжів. Пляж Саракініко з білими вулканічними скелями та яскраво-блакитним морем нагадує місячні ландшафти. Пляж Цігадо пропонує любителям пригод екстремальний спуск по канатній дорозі, а Агія Кіріакі та Паліохорі — ідеально підходять для тих, хто шукає спокійний відпочинок. Середня температура тут у жовтні сягає 24 °C.

На Мілосі є багато місць для культурного відпочинку. Відвідувачі можуть дослідити печери Клефтіко і Сикія на човні, оглянути римський театр і прогулятися катакомбами, а в Музеї гірничої справи — більше дізнатися про мінеральні багатства острова.

Місцева кухня — ще одна особливість Мілоса. Таверни з багатою історією подають смажені морепродукти, пітаракію (сирні пиріжки — Ред.) та десерти, просочені медом, які найкраще смакують із келихом місцевого вина.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, чому варто запланувати осінню відпустку саме в Барселоні. На курорті є повно розваг на будь-який смак.

Також ми писали, скільки треба відкладати щомісяця великій родині, щоб дозволити собі відпочинок за кордоном раз на рік. Ми порахували середні витрати на відпуску у Польщі, Угорщині, Туреччині та Болгарії.

Греція відпустка осінь море острів
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації