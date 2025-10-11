Відпустка у Греції восени 2025 року — чому варто відвідати острів Мілос

Краєвиди острова Мілос у Греції. Фото: tripadvisor.com

Коли прохолодна осіння погода охоплює Європу, один з грецьких курортів продовжує радувати теплом, чистим морем і красивими пейзажами. На острові Мілос є багато різноманітних пляжів та локацій з унікальною історією. Тут неймовірні ландшафти із білою вулканічною породою та яскраво-блакитним морем.

Чим унікальний острів Мілос

Вулканічний острів в Егейському морі Мілос, який належить до групи Кікладських островів — ідеальне місце для відпочинку в міжсезоння. Він відомий вулканічними ландшафтами, бірюзовими водами й автентичними атмосферними селами.

На острові Мілос розташовано понад 70 пляжів. Пляж Саракініко з білими вулканічними скелями та яскраво-блакитним морем нагадує місячні ландшафти. Пляж Цігадо пропонує любителям пригод екстремальний спуск по канатній дорозі, а Агія Кіріакі та Паліохорі — ідеально підходять для тих, хто шукає спокійний відпочинок. Середня температура тут у жовтні сягає 24 °C.

На Мілосі є багато місць для культурного відпочинку. Відвідувачі можуть дослідити печери Клефтіко і Сикія на човні, оглянути римський театр і прогулятися катакомбами, а в Музеї гірничої справи — більше дізнатися про мінеральні багатства острова.

Місцева кухня — ще одна особливість Мілоса. Таверни з багатою історією подають смажені морепродукти, пітаракію (сирні пиріжки — Ред.) та десерти, просочені медом, які найкраще смакують із келихом місцевого вина.

