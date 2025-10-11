Видео
Главная Путешествия Невероятные пляжи с белыми пещерами — чем уникален остров Милос

Невероятные пляжи с белыми пещерами — чем уникален остров Милос

Ua ru
Дата публикации 11 октября 2025 20:12
Отпуск в Греции осенью 2025 года — почему стоит посетить остров Милос
Пейзажи острова Милос в Греции. Фото: tripadvisor.com

Когда прохладная осенняя погода охватывает Европу, один из греческих курортов продолжает радовать теплом, чистым морем и красивыми пейзажами. На острове Милос есть много разнообразных пляжей и локаций с уникальной историей. Здесь невероятные ландшафты с белой вулканической породой и ярко-голубым морем.

Об этом пишет The Mirror UK.

Читайте также:

Чем уникален остров Милос

Вулканический остров в Эгейском море Милос, который относится к группе Кикладских островов — идеальное место для отдыха в межсезонье. Он известен вулканическими ландшафтами, бирюзовыми водами и аутентичными атмосферными деревнями.

На острове Милос расположено более 70 пляжей. Пляж Саракинико с белыми вулканическими скалами и ярко-голубым морем напоминает лунные ландшафты. Пляж Цигадо предлагает любителям приключений экстремальный спуск по канатной дороге, а Агия Кириаки и Палиохори — идеально подходят для тех, кто ищет спокойный отдых. Средняя температура здесь в октябре достигает 24 °C.

На Милосе есть много мест для культурного отдыха. Посетители могут исследовать пещеры Клефтико и Сикия на лодке, осмотреть римский театр и прогуляться по катакомбам, а в Музее горного дела — больше узнать о минеральных богатствах острова.

Местная кухня — еще одна особенность Милоса. Таверны с богатой историей подают жареные морепродукты, питаракию (сырные пирожки — Ред.) и десерты, пропитанные медом, которые лучше всего сочетаются с бокалом местного вина.

Напомним, ранее мы рассказывали, почему стоит запланировать осенний отпуск именно в Барселоне. На курорте есть полно развлечений на любой вкус.

Также мы писали, сколько надо откладывать ежемесячно большой семье, чтобы позволить себе отдых за границей раз в год. Мы посчитали средние расходы на отпуска в Польше, Венгрии, Турции и Болгарии.

Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
