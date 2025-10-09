Чем уникален итальянский город Портофино, который упоминается в песнях Тейлор Свифт

Итальянский город из песен Тейлор Свифт стал магнитом для звезд
В Италии есть локации, которые обожают не только туристы, но и суперзвезды. Одним из таких курортов является Портофино — городок, который упоминается во второй песне долгожданного альбома Тейлор Свифт The Life of a Showgirl. Треки актрисы покорили многих, они постоянно бьют рекорды на большинстве стриминговых платформ.
Об этом пишет Daily Express.
Чем уникально Портофино
Эксперты по городским путешествиям Travel Republic обнаружили, что одна лишь фраза из песни Тейлор Свифт: That view of Portofino was on my mind (с англ. "Мне не выходил из головы вид на Портофино". — Ред.) уже вызвала чрезвычайный бум в 1 329% в запросах Google относительно популярного места на Итальянской Ривьере через час после выхода этого трека.
Портофино уже давно является любимым местом отдыха знаменитостей — от Мадонны до семьи Кардашьян. Звезды часто посещают Кастелло Браун — историческую крепость, возвышающуюся над заливом. Именно здесь в 2022 году поженились светская львица Кортни Кардашьян и рокер Трэвис Баркер. Виды из этой крепости невероятные, однако многие туристы жалуются, что подъем к ней очень крутой.
Звезды обожают Портофино за невероятные виды на гавань и побережье, а также за красивую природу. Это место стоит обязательно посетить фотографам и любителям истории.
Церковь Сан-Джорджо — еще одна визитная карточка Портофино. Возле нее в прошлом году заметили поп-королеву Мадонну. Сама церковь расположена на вершине холма, откуда открываются невероятные виды на залив и Средиземное море. Однако подняться к ней непросто, как и в случае с Кастелло Браун — очень крутой подъем.
Ранее мы рассказывали, на каком острове в Италии можно провести отпуск. Каждый из туристов может найти развлечения в этой стране по своему вкусу — от отдыха на пляже с вкусными коктейлями до походов в горы и дайвинга.
Также мы писали, сколько надо откладывать ежемесячно большой семье, чтобы позволить себе отдых за границей раз в год. Мы посчитали средние расходы на отпуск в Польше, Венгрии, Турции и Болгарии.
Читайте Новини.LIVE!