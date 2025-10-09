Видео
Видео

Итальянский город из песен Тейлор Свифт стал магнитом для звезд

Итальянский город из песен Тейлор Свифт стал магнитом для звезд

Ua ru
Дата публикации 9 октября 2025 13:37
Чем уникален итальянский город Портофино, который упоминается в песнях Тейлор Свифт
Пейзажи Портофино. Фото: tripadvisor.com

В Италии есть локации, которые обожают не только туристы, но и суперзвезды. Одним из таких курортов является Портофино — городок, который упоминается во второй песне долгожданного альбома Тейлор Свифт The Life of a Showgirl. Треки актрисы покорили многих, они постоянно бьют рекорды на большинстве стриминговых платформ.

Об этом пишет Daily Express.

Читайте также:

Чем уникально Портофино

Эксперты по городским путешествиям Travel Republic обнаружили, что одна лишь фраза из песни Тейлор Свифт: That view of Portofino was on my mind (с англ. "Мне не выходил из головы вид на Портофино". — Ред.) уже вызвала чрезвычайный бум в 1 329% в запросах Google относительно популярного места на Итальянской Ривьере через час после выхода этого трека.

Портофино уже давно является любимым местом отдыха знаменитостей — от Мадонны до семьи Кардашьян. Звезды часто посещают Кастелло Браун — историческую крепость, возвышающуюся над заливом. Именно здесь в 2022 году поженились светская львица Кортни Кардашьян и рокер Трэвис Баркер. Виды из этой крепости невероятные, однако многие туристы жалуются, что подъем к ней очень крутой.

Звезды обожают Портофино за невероятные виды на гавань и побережье, а также за красивую природу. Это место стоит обязательно посетить фотографам и любителям истории.

Церковь Сан-Джорджо — еще одна визитная карточка Портофино. Возле нее в прошлом году заметили поп-королеву Мадонну. Сама церковь расположена на вершине холма, откуда открываются невероятные виды на залив и Средиземное море. Однако подняться к ней непросто, как и в случае с Кастелло Браун — очень крутой подъем.

Ранее мы рассказывали, на каком острове в Италии можно провести отпуск. Каждый из туристов может найти развлечения в этой стране по своему вкусу — от отдыха на пляже с вкусными коктейлями до походов в горы и дайвинга.

Также мы писали, сколько надо откладывать ежемесячно большой семье, чтобы позволить себе отдых за границей раз в год. Мы посчитали средние расходы на отпуск в Польше, Венгрии, Турции и Болгарии.

