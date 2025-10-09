Чем уникален итальянский город Портофино, который упоминается в песнях Тейлор Свифт

Пейзажи Портофино. Фото: tripadvisor.com

В Италии есть локации, которые обожают не только туристы, но и суперзвезды. Одним из таких курортов является Портофино — городок, который упоминается во второй песне долгожданного альбома Тейлор Свифт The Life of a Showgirl. Треки актрисы покорили многих, они постоянно бьют рекорды на большинстве стриминговых платформ.

Чем уникально Портофино

Эксперты по городским путешествиям Travel Republic обнаружили, что одна лишь фраза из песни Тейлор Свифт: That view of Portofino was on my mind (с англ. "Мне не выходил из головы вид на Портофино". — Ред.) уже вызвала чрезвычайный бум в 1 329% в запросах Google относительно популярного места на Итальянской Ривьере через час после выхода этого трека.

Портофино уже давно является любимым местом отдыха знаменитостей — от Мадонны до семьи Кардашьян. Звезды часто посещают Кастелло Браун — историческую крепость, возвышающуюся над заливом. Именно здесь в 2022 году поженились светская львица Кортни Кардашьян и рокер Трэвис Баркер. Виды из этой крепости невероятные, однако многие туристы жалуются, что подъем к ней очень крутой.

Звезды обожают Портофино за невероятные виды на гавань и побережье, а также за красивую природу. Это место стоит обязательно посетить фотографам и любителям истории.

Церковь Сан-Джорджо — еще одна визитная карточка Портофино. Возле нее в прошлом году заметили поп-королеву Мадонну. Сама церковь расположена на вершине холма, откуда открываются невероятные виды на залив и Средиземное море. Однако подняться к ней непросто, как и в случае с Кастелло Браун — очень крутой подъем.

