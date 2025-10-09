Відео
Україна
Італійське місто з пісень Тейлор Свіфт стало магнітом для зірок

Італійське місто з пісень Тейлор Свіфт стало магнітом для зірок

Ua ru
Дата публікації: 9 жовтня 2025 13:37
Чим унікальне італійське місто Портофіно, яке згадується у піснях Тейлор Свіфт
Краєвиди Портофіно. Фото: tripadvisor.com

В Італії є локації, які обожнюють не тільки туристи, а й суперзірки. Одним з таких курортів є Портофіно — містечко, яке згадується у другій пісні довгоочікуваного альбому Тейлор Свіфт The Life of a Showgirl. Треки акторки підкорили багатьох, вони постійно б'ють рекорди на більшості стрімінгових платформ.

Про це пише Daily Express.

Читайте також:

Чим унікальне Портофіно

Експерти з міських подорожей Travel Republic виявили, що одна лише фраза з пісні Тейлор Свіфт: That view of Portofino was on my mind (з англ. "Мені не виходив з голови вид на Портофіно". — Ред.) вже спричинила надзвичайний бум у 1 329% в запитах Google щодо популярного місця на Італійській Рив'єрі вже через годину після виходу цього треку.

Портофіно вже давно є улюбленим місцем відпочинку знаменитостей — від Мадонни до родини Кардаш'ян. Зірки часто відвідують Кастелло Браун — історичну фортецю, що височіє над затокою. Саме тут у 2022 році одружилися світська левиця Кортні Кардаш'ян та рокер Тревіс Баркер. Види з цієї фортеці неймовірні, проте багато туристів скаржаться, що підйом до неї дуже крутий.

Зірки обожнюють Портофіно за неймовірні краєвиди на гавань й узбережжя, а також за красиву природу. Це місце варто обов'язково відвідати фотографам і любителям історії.

Церква Сан-Джорджо — ще одна візитівка Портофіно. Біля неї минулого року помітили попкоролеву Мадонну. Сама церква розташована на вершині пагорба, звідки відкриваються неймовірні краєвиди на затоку та Середземне море. Проте піднятися до неї непросто, як і у випадку з Кастелло Браун — дуже крутий підйом.

Раніше ми розповідали, на якому острові в Італії можна провести відпустку. Кожен з туристів може знайти розваги в цій країні за своїм смаком — від відпочинку на пляжі зі смачними коктейлями до походів у гори та дайвінгу.

Також ми писали, скільки треба відкладати щомісяця великій родині, щоб дозволити собі відпочинок за кордоном раз на рік. Ми порахували середні витрати на відпуску у Польщі, Угорщині, Туреччині та Болгарії.

Італія подорож Мадонна курорти закордонні зірки туризм
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
