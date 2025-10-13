Видео
Дата публикации 13 октября 2025 15:15
Для чего нужна кухонная качалка в чемодане — советы туристам
Туристка собирает чемодан. Фото: freepik.com

Когда дело доходит до упаковки вещей в отпуск, кухня является последним местом, где большинство ищет необходимые вещи для путешествия. Однако опытная путешественница объяснила, как ее постоянно спасает скалка для теста. Она очень легкая, не занимает много места, однако может помочь справиться с отеками.

Об этом пишет Daily Express.

Читайте также:

Для чего нужна скалка для теста в чемодане

Долгие полеты могут вызвать отеки, скованность суставов и мышечные боли из-за неправильной осанки в тесных креслах, обезвоживания от сухого воздуха и изменения давления в салоне. Однако обычная кухонная качалка может заменить массажный роллер и помочь снять мышечное напряжение, улучшить кровообращение и восстановить силы.

"Нет, я не пеку в отпуске, но часто просыпаюсь с судорогами в ногах и сплю с качалкой возле кровати. Она не особо тяжелая и не занимает много места в моем чемодане. Хотя, я уверена, уборщики в отелях удивляются", — поделилась путешественница Нина Малкин.

Чтобы облегчить боль, сидя прокатите качалку по наиболее болезненным участкам тела в течение минуты, избегайте мест возле костей. Если вам будет очень больно — оберните скалку полотенцем. Ее также можно использовать для рефлексотерапии, прокатывая под ногами от пяток до подушечек стопы.

Напомним, ранее мы делились подборкой невероятной красоты островов, которые стоит увидеть хотя бы раз в жизни. Они поражают белоснежными пляжами, бирюзовым океаном, тропической зеленью и неповторимой архитектурой.

Также мы рассказывали интересные факты об испанцах. Они очень открыты, однако не пунктуальны.

путешествие здоровье советы туризм кухня
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
