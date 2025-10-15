В іспанському місті Пальма запровадять штрафи для тих, хто проводитиме вечірки на човнах

Пляж Пальми. Фото: tripadvisor.com

Одне з популярних для відпочинку міст в Іспанії запровадить суворі правила для туристів. Більшість мандрівників вважають, що ця країна для вечірок, проте місцева влада міста Пальма запроваджує нові обмеження для тих, хто любить розважатися із гучною музикою та алкоголем. Вони будуть спрямовані на поліпшення іміджу міста.

Про це пише The Sun.

Реклама

Читайте також:

Заборони в Іспанії

Мер Пальми Хайме Мартінес Ллабрес оголосив про нові заходи, спрямовані проти неадекватної поведінки туристів у місті. З наступного сезону до набережної Пальми заборонять причалюватись човнам, де проводяться вечірки.

Річ в тім, що влада міста цьогоріч отримала значну кількість скарг від місцевих жителів на гучну музику та поведінку туристів, які псують імідж Пальми. Мер міста підкреслив, що такі обмежувальні заходи є частиною зобов'язань міської ради щодо покращення якості туризму. Питання розмірів штрафів за порушення правил поки вирішується.

Раніше цього року у Пальмі були введені обмеження продажу вживання алкоголю. Нині його можна придбати лише в період із 8 ранку до 9 вечора. У багатьох громадських місцях — парках, вулицях та пляжах, також заборонено вживати спиртні напої. Порушників карають штрафами у розмірі 3000 євро.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що Японія пропонує дуже незвичайні страви McDonald's, які вразять будь-якого туриста. В меню переважають бургери та нагетси з морепродуктами та азійськими соусами.

Також ми писали, в якій країні Європи виплачують найбільшу пенсію. Виплати літнім людям тут в п'ять разів перевищують суму, необхідну їм для закриття своїх базових потреб.