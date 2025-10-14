В якій країні світу найбільший вибір страв у McDonald's

Ресторан McDonald's. Фото: pexels.com

Забудьте про звичні гамбургери та картоплю фрі — названа країна з найрізноманітнішим меню McDonald's у світі. Японія пропонує дуже незвичайні страви швидкого приготування, які вразять будь-якого туриста. В меню переважають бургери та нагетси з морепродуктами та азійськими соусами.

Про це пише The Sun.

Чим унікальний McDonald's в Японії

Японію вважають однією з найкращих країн для відвідування McDonald's завдяки високій якості та постійно оновлюваному меню. Країна посідає третє місце у світі за кількістю ресторанів McDonald's, поступаючись лише США та Китаю, з майже 3000 філіями.

Один з мандрівників, який відвідав понад 50 країн зізнався, що кожен раз у відпустці старається потрапити у McDonald's і порівнює його меню із різних куточків світу.

Серед улюблених страв туриста — Shaka-Chiki — хрустка куряча котлета з приправами, які можна додати за бажанням, а також пиріг з мочі. Меню тут в середньому обійдеться у 7 доларів, тоді як в більшості інших країн воно коштує понад 20 доларів.

В японському ресторані також дуже популярний бургер Ebi Fry, який готується з додаванням японських смажених креветок, а також бургери теріякі та Samurai Mac — із соєвим соусом і яловичими котлетами. Тут також можна скуштувати напої, які ви не знайдете в Європі чи Україні — McFloat Grape або McFloat Melon із виноградом та динею, а також шоколадний пиріг Sankaku із мигдалем та полуничним молоком. Цього тижня в ресторанах японського McDonald's також з'явились нагетси з креветок у формі серця.

Бургер з теріяки соусом. Фото: McDonald's

Нагетси з креветок. Фото: McDonald's

