Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Путешествия Уникальные бургеры — в какой стране самый вкусный McDonald's

Уникальные бургеры — в какой стране самый вкусный McDonald's

Ua ru
Дата публикации 14 октября 2025 07:55
В какой стране мира самый большой выбор блюд в McDonald's
Ресторан McDonald's. Фото: pexels.com

Забудьте о привычных гамбургерах и картошке фри — названа страна с самым разнообразным меню McDonald's в мире. Япония предлагает очень необычные блюда быстрого приготовления, которые поразят любого туриста. В меню преобладают бургеры и нагггетсы с морепродуктами и азиатскими соусами.

Об этом пишет The Sun.

Реклама
Читайте также:

Чем уникален McDonald's в Японии

Японию считают одной из лучших стран для посещения McDonald's благодаря высокому качеству и постоянно обновляемому меню. Страна занимает третье место в мире по количеству ресторанов McDonald's, уступая лишь США и Китаю, с почти 3000 филиалами.

Один из путешественников, который посетил более 50 стран признался, что каждый раз в отпуске старается попасть в McDonald's и сравнивает его меню из разных уголков мира.

Среди любимых блюд туриста Shaka-Chiki — хрустящая куриная котлета с приправами, которые можно добавить по желанию, а также пирог из моти. Меню здесь в среднем обойдется в 7 долларов, тогда как в большинстве других стран оно стоит более 20 долларов.

В японском ресторане также очень популярен бургер Ebi Fry, который готовится с добавлением японских жареных креветок, а также бургеры терияки и Samurai Mac -— с соевым соусом и говяжьими котлетами. Здесь также можно попробовать напитки, которые вы не найдете в Европе или Украине — McFloat Grape или McFloat Melon с виноградом и дыней, а также шоколадный пирог Sankaku с миндалем и клубничным молоком. На этой неделе в ресторанах японского McDonald's также появились наггетсы из креветок в форме сердца.

Унікальні бургери — в якій країні найсмачніший McDonald's - фото 1
Бургер с терияки соусом. Фото: McDonald's
Унікальні бургери — в якій країні найсмачніший McDonald's - фото 2
Наггетсы из креветок. Фото: McDonald's

Напомним, ранее мы рассказывали о популярных мексиканских блюдах. Жители этой страны обожают кукурузу и кукурузную муку, разнообразные соусы и специи, а также перец чили.

Также мы писали о традиционных китайских блюдах. Азиаты любят экзотические блюда, для приготовления которых используют много мяса, риса и овощей.

путешествие McDonald's туризм кухня морепродукты
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации