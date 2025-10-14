В какой стране мира самый большой выбор блюд в McDonald's

Ресторан McDonald's. Фото: pexels.com

Забудьте о привычных гамбургерах и картошке фри — названа страна с самым разнообразным меню McDonald's в мире. Япония предлагает очень необычные блюда быстрого приготовления, которые поразят любого туриста. В меню преобладают бургеры и нагггетсы с морепродуктами и азиатскими соусами.

Об этом пишет The Sun.

Чем уникален McDonald's в Японии

Японию считают одной из лучших стран для посещения McDonald's благодаря высокому качеству и постоянно обновляемому меню. Страна занимает третье место в мире по количеству ресторанов McDonald's, уступая лишь США и Китаю, с почти 3000 филиалами.

Один из путешественников, который посетил более 50 стран признался, что каждый раз в отпуске старается попасть в McDonald's и сравнивает его меню из разных уголков мира.

Среди любимых блюд туриста Shaka-Chiki — хрустящая куриная котлета с приправами, которые можно добавить по желанию, а также пирог из моти. Меню здесь в среднем обойдется в 7 долларов, тогда как в большинстве других стран оно стоит более 20 долларов.

В японском ресторане также очень популярен бургер Ebi Fry, который готовится с добавлением японских жареных креветок, а также бургеры терияки и Samurai Mac -— с соевым соусом и говяжьими котлетами. Здесь также можно попробовать напитки, которые вы не найдете в Европе или Украине — McFloat Grape или McFloat Melon с виноградом и дыней, а также шоколадный пирог Sankaku с миндалем и клубничным молоком. На этой неделе в ресторанах японского McDonald's также появились наггетсы из креветок в форме сердца.

Бургер с терияки соусом. Фото: McDonald's

Наггетсы из креветок. Фото: McDonald's

