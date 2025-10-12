Видео
Дата публикации 12 октября 2025 12:22
Популярные блюда традиционной мексиканской кухни - что стоит попробовать
Испанские тако. Фото: freepik.com

Мексиканские блюда — это идеальное сочетание вкусов, ароматов и ярких цветов. Жители этой страны обожают кукурузу и кукурузную муку, разнообразные соусы и специи, а также перец чили. Именно эти ингредиенты вы найдете в традиционной кухне Мексики, которую стоит попробовать каждому, кто обожает острые и необычные вкусы.

Новини.LIVE подробнее расскажут о популярных мексиканских блюдах.

Читайте также:

Тако

Это тоненькие кукурузные лепешки с разнообразными начинками. Обычно в это блюдо кладут жареное мясо, рыбу, измельченную кинзу, томаты, лук и добавляют традиционный мексиканский соус сальса.

None - фото 1
Тако. Фото: Freepik

Энчиладас

Название этого блюда происходит от глагола enchilar (добавлять перец чили — Ред.). Эта запеканка также готовится из кукурузных лепешек. Для начинки используют мясо, морепродукты, овощи, яйца, сыр и даже бананы.

None - фото 1
Энчиладас. Фото: Freepik

Кесадилья

Ее готовят из тортильи из кукурузной муки. Ее фаршируют мясом, сыром и овощами и поджаривают на сухой сковороде. Мексиканцы обычно еще добавляют к ней сметану и соусы сальсу или гуакамоле.

None - фото 3
Кесадилья. Фото: Freepik

Чурос

Это самый популярный десерт в Мексике. Его готовят из заварного теста, которое обжаривают на сковороде до золотистой корочки. Их подают с шоколадной пастой, сахарной пудрой и корицей.

None - фото 4
Чурос. фото: Freepik

Позоле

Это питательное блюдо, приготовленное из кукурузы, мяса, фасоли и большого количества специи. Для более насыщенного вкуса ингредиенты вываривают более 8 часов. Этот суп обычно подают со свежей капустой, луком и перцем чили.

None - фото 5
Позоле. Фото: Freepik

Напомним, ранее мы делились подборкой невероятной красоты островов, которые стоит увидеть хотя бы раз в жизни. Они поражают белоснежными пляжами, бирюзовым океаном, тропической зеленью и неповторимой архитектурой.

Также мы писали о традиционных китайских блюдах. Азиаты любят экзотические блюда, для приготовления которых используют много мяса, риса и овощей.

путешествие Мексика туризм кухня блюда
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
