Главная Путешествия Иностранец признался, чем его восхищают украинцы — видео

Иностранец признался, чем его восхищают украинцы — видео

Ua ru
Дата публикации 7 октября 2025 18:12
Японец рассказал, за что он обожает украинцев и почему украинский — самый полезный язык в мире
Японцы наслаждаются прогулками. Фото: freepik.com

Украинский язык — это не только средство общения, но и индикатор нашей культуры, истории и самоидентичности. Мы изучали его с пеленок с колыбельных бабушек и впитывали из народных сказок и легенд. Общаться на украинском — быть частью огромного сообщества, которое объединило свои усилия в трудные времена.

О том, почему украинский — самый полезный язык в мире, рассказал пользователь sho_pilgrim в TikTok.

Читайте также:

Чем уникален украинский язык, по мнению иностранца

Японец признался, что восхищается нашими гражданами в каждой стране мира. Ему нравится наш характер, и именно с украинцами ему проще наладить коммуникацию в любом уголке мира.

"Сейчас, в какой бы стране ты ни оказался, везде встречаешь украинцев — во Франции, в Польше, в Грузии. Почти всегда именно украинцы становятся моими друзьями — они искренние, добрые, открытые и очень человечные", — поделился он.

Иностранец признался, что уважает украинцев за сильный характер, который сочетается с другими, казалось бы несочетаемыми чертами. Он гордится, что изучает украинский язык, который объединяет его с такими хорошими людьми.

"Украинцы сильные, но одновременно нежные, эмоциональные, но уравновешенные. В этом есть какая-то особая красота. Я уже стал настоящим фанатом Украины. Язык, который объединяет тебя с такими добрыми и светлыми людьми, разве он не полезнее любого другого, например, для работы", — добавил японец.

@sho_pilgrim

Сто дней ежедневно учу украинский и публикую - сегодня двенадцатый день. Если есть темы, о которых хотите, чтобы я рассказал, пишите в комментариях или в директ😊

♬ Chill Vibes - Febri Handika

Напомним, ранее японец рассказывал о поведении и привычках, которые в его стране считаются табу, однако в Украине — к ним уже все привыкли. Речь шла о курении и разговорах по телефону в публичных местах.

Также мы писали, чем Киев поразил британца Джоша. Иностранец был в восторге от доброжелательности украинцев и восхищался архитектурой столицы.

путешествие Япония украинский язык иностранцы туризм
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
