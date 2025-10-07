Японец рассказал, за что он обожает украинцев и почему украинский — самый полезный язык в мире

Японцы наслаждаются прогулками. Фото: freepik.com

Украинский язык — это не только средство общения, но и индикатор нашей культуры, истории и самоидентичности. Мы изучали его с пеленок с колыбельных бабушек и впитывали из народных сказок и легенд. Общаться на украинском — быть частью огромного сообщества, которое объединило свои усилия в трудные времена.

О том, почему украинский — самый полезный язык в мире, рассказал пользователь sho_pilgrim в TikTok.

Японец признался, что восхищается нашими гражданами в каждой стране мира. Ему нравится наш характер, и именно с украинцами ему проще наладить коммуникацию в любом уголке мира.

"Сейчас, в какой бы стране ты ни оказался, везде встречаешь украинцев — во Франции, в Польше, в Грузии. Почти всегда именно украинцы становятся моими друзьями — они искренние, добрые, открытые и очень человечные", — поделился он.

Иностранец признался, что уважает украинцев за сильный характер, который сочетается с другими, казалось бы несочетаемыми чертами. Он гордится, что изучает украинский язык, который объединяет его с такими хорошими людьми.



"Украинцы сильные, но одновременно нежные, эмоциональные, но уравновешенные. В этом есть какая-то особая красота. Я уже стал настоящим фанатом Украины. Язык, который объединяет тебя с такими добрыми и светлыми людьми, разве он не полезнее любого другого, например, для работы", — добавил японец.

Напомним, ранее японец рассказывал о поведении и привычках, которые в его стране считаются табу, однако в Украине — к ним уже все привыкли. Речь шла о курении и разговорах по телефону в публичных местах.

Также мы писали, чем Киев поразил британца Джоша. Иностранец был в восторге от доброжелательности украинцев и восхищался архитектурой столицы.