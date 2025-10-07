Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Мандри Іноземець зізнався, чим його захоплюють українці — відео

Іноземець зізнався, чим його захоплюють українці — відео

Ua ru
Дата публікації: 7 жовтня 2025 18:12
Японець розповів, за що він обожнює українців та чому українська — найкорисніша мова у світі
Японці насолоджуються прогулянками. Фото: freepik.com

Українська мова — це не лише засіб спілкування, а й індикатор нашої культури, історії та самоідентичності. Ми вивчали її з пелюшок із колискових бабусь і всотували з народних казок та легенд. Спілкуватись українською — бути частинкою величезної спільноти, яка об'єднала свої зусилля у важкі часи.

Про те, чому українська — найкорисніша мова у світі, розповів користувач sho_pilgrim в TikTok.

Реклама
Читайте також:

Чим унікальна українська мова, на думку іноземця

Японець зізнався, що захоплюється нашими громадянами у кожній країні світу. Йому подобається наш характер, і саме з українцями йому простіше налагодити комунікацію у будь-якому куточку світу.

"Зараз, в якій би країні ти не опинився, скрізь зустрічаєш українців — у Франції, у Польщі, у Грузії. Майже завжди саме українці стають моїми друзями — вони щирі, добрі, відкриті та дуже людяні", — поділився він.

Іноземець зізнався, що поважає українців за сильний характер, який поєднується з іншими, здавалось б, непоєднуваними рисами. Він пишається, що вивчає українську мову, яка об'єднує його з такими хорошими людьми.

"Українці сильні, проте водночас ніжні, емоційні, але врівноважені. В цьому є якась особлива краса. Я вже став справжнім фанатом України. Мова, яка об'єднує тебе із такими добрими й світлими людьми, хіба вона не корисніша за будь-яку іншу, наприклад, для роботи", — додав японець.

@sho_pilgrim

Сто днів щодня вчу українську і публікую — сьогодні дванадцятий день. Якщо є теми, про які хочете, щоб я розповів, пишіть у коментарях або в дірект😊

♬ Chill Vibes - Febri Handika

Нагадаємо, раніше японець розповідав про поведінку та звички, які в його країни вважаються табу, проте в Україні до них вже всі звикли. Мова йшла про паління та розмови телефоном в публічних місцях.

Також ми писали, чим Київ вразив британця Джоша. Іноземець був у захваті від доброзичливості українців та захоплювався архітектурою столиці.

подорож Японія українська мова іноземці туризм
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації