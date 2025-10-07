Японець розповів, за що він обожнює українців та чому українська — найкорисніша мова у світі

Японці насолоджуються прогулянками. Фото: freepik.com

Українська мова — це не лише засіб спілкування, а й індикатор нашої культури, історії та самоідентичності. Ми вивчали її з пелюшок із колискових бабусь і всотували з народних казок та легенд. Спілкуватись українською — бути частинкою величезної спільноти, яка об'єднала свої зусилля у важкі часи.

Про те, чому українська — найкорисніша мова у світі, розповів користувач sho_pilgrim в TikTok.

Японець зізнався, що захоплюється нашими громадянами у кожній країні світу. Йому подобається наш характер, і саме з українцями йому простіше налагодити комунікацію у будь-якому куточку світу.

"Зараз, в якій би країні ти не опинився, скрізь зустрічаєш українців — у Франції, у Польщі, у Грузії. Майже завжди саме українці стають моїми друзями — вони щирі, добрі, відкриті та дуже людяні", — поділився він.

Іноземець зізнався, що поважає українців за сильний характер, який поєднується з іншими, здавалось б, непоєднуваними рисами. Він пишається, що вивчає українську мову, яка об'єднує його з такими хорошими людьми.



"Українці сильні, проте водночас ніжні, емоційні, але врівноважені. В цьому є якась особлива краса. Я вже став справжнім фанатом України. Мова, яка об'єднує тебе із такими добрими й світлими людьми, хіба вона не корисніша за будь-яку іншу, наприклад, для роботи", — додав японець.

Нагадаємо, раніше японець розповідав про поведінку та звички, які в його країни вважаються табу, проте в Україні до них вже всі звикли. Мова йшла про паління та розмови телефоном в публічних місцях.

Також ми писали, чим Київ вразив британця Джоша. Іноземець був у захваті від доброзичливості українців та захоплювався архітектурою столиці.