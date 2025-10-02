4 китайских традиционных блюда, которые должен попробовать каждый

Азиатская подача блюд. Фото: freepik.com

Кухня азиатов и европейцев заметно отличается, однако сейчас в Китае проживает более 50 национальностей, которые оказывают существенное влияние на культуру страны. Китайцы любят экзотические блюда, для приготовления которых используют много мяса, риса и овощей.

Новини.LIVE подробнее расскажет о блюдах китайской кухни.

Реклама

Читайте также:

Жареные пельмени

Готовятся из пшеничной муки и поливаются соусом zhajiang. Начиняют такие пельмени молотой свининой и ферментированной соевой пастой. Это блюдо подают практически везде — от уличных кафе до изысканных ресторанов.

Жареные пельмени. Фото: purewow.net

Китайский гамбургер

Это булочка, похожая на питу, с нежной тушеной свининой. Хотя блюдо может не соответствовать вашему представлению о гамбургере — оно очень вкусное. Мясо маринуют в 20 специях. Рецепт такого бургера был создан еще во времена династии Цинь (примерно 221-207 гг. до н. э.).

Китайский гамбургер. Фото: purewow.net

Спринг-роллы

Тонкое рисовое тесто начиняют овощами или мясом и жарят до хрустящей золотистой корочки. Эти закуски символизируют богатство и называются спринг-роллами, поскольку их едят во время Весеннего фестиваля в Китае.

Спринг-роллы. Фото: purewow.net

Утка по-пекински

Птица маринуется в течение 24 часов и готовится в открытой печи, которая называется "hung oven". Традиционно ее подают с тоненькими блинчиками, соусом хойсин, свежим луком-пореем и огурцом.

Утка по-пекински. Фото: purewow.net

Напомним, ранее мы рассказывали о самом зеленом острове Канарских островов. Около 11% его территории охватывает густой лавровый лес, который входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Также мы писали, в какой европейской стране можно недорого отдохнуть украинцам. Это настоящий рай для тех, кто мечтает покорить волны и освоить серф.