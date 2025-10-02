Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рецепты
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Путешествия Традиционная китайская еда — что надо попробовать хотя бы раз

Традиционная китайская еда — что надо попробовать хотя бы раз

Ua ru
Дата публикации 2 октября 2025 18:12
4 китайских традиционных блюда, которые должен попробовать каждый
Азиатская подача блюд. Фото: freepik.com

Кухня азиатов и европейцев заметно отличается, однако сейчас в Китае проживает более 50 национальностей, которые оказывают существенное влияние на культуру страны. Китайцы любят экзотические блюда, для приготовления которых используют много мяса, риса и овощей.

Новини.LIVE подробнее расскажет о блюдах китайской кухни.

Реклама
Читайте также:

Жареные пельмени

Готовятся из пшеничной муки и поливаются соусом zhajiang. Начиняют такие пельмени молотой свининой и ферментированной соевой пастой. Это блюдо подают практически везде — от уличных кафе до изысканных ресторанов.

None - фото 1
Жареные пельмени. Фото: purewow.net

Китайский гамбургер

Это булочка, похожая на питу, с нежной тушеной свининой. Хотя блюдо может не соответствовать вашему представлению о гамбургере — оно очень вкусное. Мясо маринуют в 20 специях. Рецепт такого бургера был создан еще во времена династии Цинь (примерно 221-207 гг. до н. э.).

None - фото 2
Китайский гамбургер. Фото: purewow.net

Спринг-роллы

Тонкое рисовое тесто начиняют овощами или мясом и жарят до хрустящей золотистой корочки. Эти закуски символизируют богатство и называются спринг-роллами, поскольку их едят во время Весеннего фестиваля в Китае.

None - фото 3
Спринг-роллы. Фото: purewow.net

Утка по-пекински

Птица маринуется в течение 24 часов и готовится в открытой печи, которая называется "hung oven". Традиционно ее подают с тоненькими блинчиками, соусом хойсин, свежим луком-пореем и огурцом.

None - фото 4
Утка по-пекински. Фото: purewow.net

Напомним, ранее мы рассказывали о самом зеленом острове Канарских островов. Около 11% его территории охватывает густой лавровый лес, который входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Также мы писали, в какой европейской стране можно недорого отдохнуть украинцам. Это настоящий рай для тех, кто мечтает покорить волны и освоить серф.

Китай путешествие мясо рецепт туризм блюда
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации