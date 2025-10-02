4 китайські традиційні страви, які має спробувати кожен

Азійська подача страв. Фото: freepik.com

Кухня азійців та європейців помітно відрізняється, проте нині в Китаї проживає понад 50 національностей, які мають суттєвий вплив на культуру країни. Китайці полюбляють екзотичні страви, для приготування яких використовують багато м'яса, рису та овочів.

Смажені пельмені

Готуються з пшеничного борошна та поливаються соусом zhajiang. Начиняють такі пельмені меленою свининою та ферментованою соєвою пастою. Цю страву подають практично всюди — від вуличних кафе до вишуканих ресторанів.

Смажені пельмені. Фото: purewow.net

Китайський гамбургер

Це булочка, схожа на піту, із ніжною тушкованою свининою. Хоча страва може не відповідати вашому уявленню про гамбургер — вона дуже смачна. М'ясо маринують у 20 спеціях. Рецепт такого бургера був створений ще за часів династії Цинь (приблизно 221–207 рр. до н. е.).

Китайський гамбургер. Фото: purewow.net

Спринг-роли

Тонке рисове тісто начиняють овочами або м'ясом та смажать до хрусткої золотистої скоринки. Ці закуски символізують багатство і називаються спринг-ролами, оскільки їх їдять під час Весняного фестивалю в Китаї.

Спринг-роли. Фото: purewow.net

Качка по-пекінськи

Птиця маринується протягом 24 годин і готується у відкритій печі, яка називається "hung oven". Традиційно її подають з тоненькими млинчиками, соусом хойсін, свіжою цибулею-пореєм і огірком.

Качка по-пекінськи. Фото: purewow.net

