Україна
Традиційна китайська їжа — що треба спробувати хоча б раз у житті

Традиційна китайська їжа — що треба спробувати хоча б раз у житті

Ua ru
Дата публікації: 2 жовтня 2025 18:12
4 китайські традиційні страви, які має спробувати кожен
Азійська подача страв. Фото: freepik.com

Кухня азійців та європейців помітно відрізняється, проте нині в Китаї проживає понад 50 національностей, які мають суттєвий вплив на культуру країни. Китайці полюбляють екзотичні страви, для приготування яких використовують багато м'яса, рису та овочів.

Новини.LIVE детальніше розкаже про страви китайської кухні.

Читайте також:

Смажені пельмені

Готуються з пшеничного борошна та поливаються соусом zhajiang. Начиняють такі пельмені меленою свининою та ферментованою соєвою пастою. Цю страву подають практично всюди — від вуличних кафе до вишуканих ресторанів.

None - фото 1
Смажені пельмені. Фото: purewow.net

Китайський гамбургер

Це булочка, схожа на піту, із ніжною тушкованою свининою. Хоча страва може не відповідати вашому уявленню про гамбургер — вона дуже смачна. М'ясо маринують у 20 спеціях. Рецепт такого бургера був створений ще за часів династії Цинь (приблизно 221–207 рр. до н. е.).

None - фото 2
Китайський гамбургер. Фото: purewow.net

Спринг-роли

Тонке рисове тісто начиняють овочами або м'ясом та смажать до хрусткої золотистої скоринки. Ці закуски символізують багатство і називаються спринг-ролами, оскільки їх їдять під час Весняного фестивалю в Китаї. 

None - фото 3
Спринг-роли. Фото: purewow.net

Качка по-пекінськи

Птиця маринується протягом 24 годин і готується у відкритій печі, яка називається "hung oven". Традиційно її подають з тоненькими млинчиками, соусом хойсін, свіжою цибулею-пореєм і огірком.

None - фото 4
Качка по-пекінськи.  Фото: purewow.net

Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
