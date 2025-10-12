Популярні страви традиційної мексиканської кухні — що варто скуштувати

Тако, гуакамоле і не тільки — що їдять справжні мексиканці
Мексиканські страви — це ідеальне поєднання смаків, ароматів та яскравих кольорів. Жителі цієї країни обожнюють кукурудзу та кукурудзяне борошно, різноманітні соуси й спеції, а також перець чилі. Саме ці інгредієнти ви знайдете у традиційній кухні Мексики, яку варто спробувати кожному, хто обожнює гострі та незвичні смаки.
Тако
Це тоненькі кукурудзяні коржі з різноманітним начинкам. Зазвичай у цю страву кладуть смажене м'ясо, рибу, подрібнену кінзу, томати, цибулю та додають традиційний мексиканський соус сальса.
Енчіладас
Назва цієї страви походить від дієслова enchilar (додавати перець чилі. — Ред.). Ця запіканка також готується з кукурудзяних коржів. Для начинки використовують м'ясо, морепродукти, овочі, яйця, сир та навіть банани.
Кесадилья
Її готують із тортильї з кукурудзяного борошна. Її фарширують м'ясом, сиром та овочами й підсмажують на сухій сковорідці. Мексиканці зазвичай ще додають до неї сметану та соуси сальсу чи гуакамоле.
Чурос
Це найпопулярніший десерт у Мексиці. Його готують із заварного тіста, яке обсмажують на пательні до золотавої скоринки. Їх подають із шоколадною пастою, цукровою пудрою та корицею.
Позоле
Це поживна страва, приготована із кукурудзи, м'яса, квасолі та великої кількості спеції. Для більш насиченого смаку інгредієнти виварюють понад 8 годин. Цей суп зазвичай подають зі свіжою капустою, цибулею та перцем чилі.
