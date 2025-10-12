Відео
Тако, гуакамоле і не тільки — що їдять справжні мексиканці

Тако, гуакамоле і не тільки — що їдять справжні мексиканці

Ua ru
Дата публікації: 12 жовтня 2025 12:22
Популярні страви традиційної мексиканської кухні — що варто скуштувати
Іспанські тако. Фото: freepik.com

Мексиканські страви — це ідеальне поєднання смаків, ароматів та яскравих кольорів. Жителі цієї країни обожнюють кукурудзу та кукурудзяне борошно, різноманітні соуси й спеції, а також перець чилі. Саме ці інгредієнти ви знайдете у традиційній кухні Мексики, яку варто спробувати кожному, хто обожнює гострі та незвичні смаки.

Новини.LIVE детальніше розкажуть про популярні мексиканські страви.

Тако

Це тоненькі кукурудзяні коржі з різноманітним начинкам. Зазвичай у цю страву кладуть смажене м'ясо, рибу, подрібнену кінзу, томати, цибулю та додають традиційний мексиканський соус сальса.

None - фото 1
Тако. Фото: Freepik

Енчіладас

Назва цієї страви походить від дієслова enchilar (додавати перець чилі. — Ред.). Ця запіканка також готується з кукурудзяних коржів. Для начинки використовують м'ясо, морепродукти, овочі, яйця, сир та навіть банани.

None - фото 1
Енчіладас. Фото: Freepik

Кесадилья

Її готують із тортильї з кукурудзяного борошна. Її фарширують м'ясом, сиром та овочами й підсмажують на сухій сковорідці. Мексиканці зазвичай ще додають до неї сметану та соуси сальсу чи гуакамоле.

None - фото 3
Кесадилья. Фото: Freepik

Чурос

Це найпопулярніший десерт у Мексиці. Його готують із заварного тіста, яке обсмажують на пательні до золотавої скоринки. Їх подають із шоколадною пастою, цукровою пудрою та корицею.

None - фото 4
Чурос. Фото: Freepik

Позоле

Це поживна страва, приготована із кукурудзи, м'яса, квасолі та великої кількості спеції. Для більш насиченого смаку інгредієнти виварюють понад 8 годин. Цей суп зазвичай подають зі свіжою капустою, цибулею та перцем чилі.

None - фото 5
Позоле. Фото: Freepik

Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
