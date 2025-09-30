Видео
Україна
Видео

Пересечение границы с Польшей — в какое время проходить контроль

Пересечение границы с Польшей — в какое время проходить контроль

Ua ru
Дата публикации 30 сентября 2025 05:12
Пересечение границы с Польшей в 2025 году - в какое время меньше очередей на КПП
Очереди на границе. Фото: Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины

Многие украинцы путешествуют на собственном авто. Довольно распространенной проблемой являются длинные очереди на границе с Польшей, которые могут испортить любые планы путешественников. Чтобы избежать лишних стрессов и нервов, и существенно сократить себе время простаивания в очередях на пункте пропуска, нужно знать, в какие часы, дни и сезоны поездки будут наиболее комфортными.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, как подготовиться к выезду в Польшу из Украины.

Читайте также:

Когда лучше пересекать границу с Польшей

По данным Государственной пограничной службы, между Украиной и Польшей функционирует 9 автомобильных пунктов пропуска, которые работают круглосуточно:

  • Рава-Русская;
  • Шегини-Медика;
  • Краковец-Корчева;
  • Смильница-Кросьценко;
  • Ягодин-Дорогуск;
  • Угринов-Долгобичув;
  • Грушев-Будомеж;
  • Устилуг-Зосин;
  • Нижанковичи-Мальховице.

Наименее загруженными из перечня пунктами пропуска являются Нижанковичи" и "Смильница" — если очень спешите, планируйте свой маршрут через них. Посмотреть состояние очередей на украинско-польской границе можно по ссылке.

Чтобы избежать больших очередей, лучше планировать свою поездку на будние дни. Кроме того, в ночное время и рано утром загруженность на пунктах пропуска меньше и шансы на то, что вы быстро пройдете контроль - в разы выше.

Для выезда из Украины в Польшу пограничникам нужно предъявить внутренний и биометрический загранпаспорт. Для пересечения границы на собственном авто необходимо водительское удостоверение международного образца, технический паспорт на транспортное средство, а также международный страховой сертификат для автомобилей Зеленая карта.

Кроме того, с 16 августа 2025 года поляки установили финансовый минимум, без которого не пропустят на границе. На 4 дня у вас на счету должно быть не менее 300 злотых (около 3 500 гривен).

Напомним, ранее мы писали, могут ли украинцы с судимостью пересечь границу с Польшей. Как это правовое положение влияет на возможности граждан путешествовать.

Также мы писали, какие документы и прививки нужно сделать вашему домашнему любимцу, если планируете выезжать с ним за границу. Без соблюдения этих требований вас не пустят в европейские страны.

Польша правила путешествие туризм очереди на границе выезд за границу
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
