Пересечение границы с Польшей в 2025 году - в какое время меньше очередей на КПП

Многие украинцы путешествуют на собственном авто. Довольно распространенной проблемой являются длинные очереди на границе с Польшей, которые могут испортить любые планы путешественников. Чтобы избежать лишних стрессов и нервов, и существенно сократить себе время простаивания в очередях на пункте пропуска, нужно знать, в какие часы, дни и сезоны поездки будут наиболее комфортными.

Когда лучше пересекать границу с Польшей

По данным Государственной пограничной службы, между Украиной и Польшей функционирует 9 автомобильных пунктов пропуска, которые работают круглосуточно:

Рава-Русская;

Шегини-Медика;

Краковец-Корчева;

Смильница-Кросьценко;

Ягодин-Дорогуск;

Угринов-Долгобичув;

Грушев-Будомеж;

Устилуг-Зосин;

Нижанковичи-Мальховице.

Наименее загруженными из перечня пунктами пропуска являются Нижанковичи" и "Смильница" — если очень спешите, планируйте свой маршрут через них. Посмотреть состояние очередей на украинско-польской границе можно по ссылке.

Чтобы избежать больших очередей, лучше планировать свою поездку на будние дни. Кроме того, в ночное время и рано утром загруженность на пунктах пропуска меньше и шансы на то, что вы быстро пройдете контроль - в разы выше.

Для выезда из Украины в Польшу пограничникам нужно предъявить внутренний и биометрический загранпаспорт. Для пересечения границы на собственном авто необходимо водительское удостоверение международного образца, технический паспорт на транспортное средство, а также международный страховой сертификат для автомобилей Зеленая карта.

Кроме того, с 16 августа 2025 года поляки установили финансовый минимум, без которого не пропустят на границе. На 4 дня у вас на счету должно быть не менее 300 злотых (около 3 500 гривен).

