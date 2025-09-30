Перетин кордону з Польщею у 2025 році — в який час менше черг на КПП

Черги на кордоні. Фото: Західне регіональне управління Держприкордонслужби України

Чимало українців подорожує на власному авто. Доволі поширеною проблемою є довгі черги на кордоні з Польщею, які можуть зіпсувати будь-які плани мандрівників. Щоб уникнути зайвих стресів та нервів, та суттєво скоротити собі час простоювання у чергах на пункті пропуску, потрібно знати, у які години, дні та сезони поїздки будуть найбільш комфортними.

Коли краще перетинати кордон з Польщею

За даними Державної прикордонної служби, між Україною та Польщею функціонує 9 автомобільних пунктів пропуску, які працюють цілодобово:

Рава-Руська;

Шегині-Медика;

Краківець-Корчова;

Смільниця-Кросьценко;

Ягодин-Дорогуськ;

Угринів-Долгобичув;

Грушів-Будомєж;

Устилуг-Зосін;

Нижанковичі-Мальховіце.

Найменш завантаженими з переліку пунктами пропуску є Нижанковичі" та "Смільниця" — якщо дуже поспішаєте, плануйте свій маршрут через них. Переглянути стан черг на українському-польському кордоні можна за посиланням.

Щоб уникнути великих черг, краще планувати свою поїздку на будні дні. Окрім того, у нічний час та рано вранці завантаженість на пунктах пропуску менша і шанси на те, що ви швидко пройдете контроль — в рази вищі.

Для виїзду з України до Польщі прикордонникам потрібно пред'явити внутрішній та біометричний закордонний паспорт. Для перетину кордону на власному авто необхідне водійське посвідчення міжнародного зразка, технічний паспорт на транспортний засіб, а також міжнародний страховий сертифікат для автомобілів Зелена карта.

Окрім того, з 16 серпня 2025 року поляки встановили фінансовий мінімум, без якого не пропустять на кордоні. На 4 дні у вас на рахунку має бути не менше 300 злотих (близько 3 500 гривень).

