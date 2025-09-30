Відео
Перетин кордону з Польщею — в який час краще проходити контроль

Перетин кордону з Польщею — в який час краще проходити контроль

Ua ru
Дата публікації: 30 вересня 2025 05:12
Перетин кордону з Польщею у 2025 році — в який час менше черг на КПП
Черги на кордоні. Фото: Західне регіональне управління Держприкордонслужби України

Чимало українців подорожує на власному авто. Доволі поширеною проблемою є довгі черги на кордоні з Польщею, які можуть зіпсувати будь-які плани мандрівників. Щоб уникнути зайвих стресів та нервів, та суттєво скоротити собі час простоювання у чергах на пункті пропуску, потрібно знати, у які години, дні та сезони поїздки будуть найбільш комфортними.

Сайт Новини.LIVE розповідає, як підготуватися до виїзду до Польщі з України.

Читайте також:

Коли краще перетинати кордон з Польщею

За даними Державної прикордонної служби, між Україною та Польщею функціонує 9 автомобільних пунктів пропуску, які працюють цілодобово: 

  • Рава-Руська;
  • Шегині-Медика;
  • Краківець-Корчова;
  • Смільниця-Кросьценко;
  • Ягодин-Дорогуськ;
  • Угринів-Долгобичув;
  • Грушів-Будомєж;
  • Устилуг-Зосін;
  • Нижанковичі-Мальховіце.

Найменш завантаженими з переліку пунктами пропуску є Нижанковичі" та "Смільниця" — якщо дуже поспішаєте, плануйте свій маршрут через них. Переглянути стан черг на українському-польському кордоні можна за посиланням.

Щоб уникнути великих черг, краще планувати свою поїздку на будні дні. Окрім того, у нічний час та рано вранці завантаженість на пунктах пропуску менша і шанси на те, що ви швидко пройдете контроль — в рази вищі.

Для виїзду з України до Польщі прикордонникам потрібно пред'явити внутрішній та біометричний закордонний паспорт. Для перетину кордону на власному авто необхідне водійське посвідчення міжнародного зразка, технічний паспорт на транспортний засіб, а також міжнародний страховий сертифікат для автомобілів Зелена карта.

Окрім того, з 16 серпня 2025 року поляки встановили фінансовий мінімум, без якого не пропустять на кордоні. На 4 дні у вас на рахунку має бути не менше 300 злотих (близько 3 500 гривень).

Нагадаємо, раніше ми писали, чи можуть українці із судимістю перетнути кордон з Польщею. Як цей правовий стан вливає на можливості громадян подорожувати.

Також ми писали, які документи та щеплення потрібно зробити вашому домашньому улюбленцю, якщо плануєте виїжджати із ним за кордон. Без дотримання цих вимог вас не пустять до європейських країн.

Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
