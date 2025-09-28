Видео
Непогашенная судимость — получится ли пересечь границу с Польшей

Дата публикации 28 сентября 2025 06:12
Пересечение границы с Польшей в 2025 — можно ли выехать из Украины, если есть непогашенная судимость
Проверка документов на границе. Фото: facebook.com/zahidnuy.kordon

Пограничники могут отказать украинцу в выезде, если он представляет угрозу для общественного порядка и безопасности, однако далеко не всем лицам с судимостью запрещено пересекать границу с Польшей. Как пояснили специалисты, в этом случае значение имеет характер ограничительных мер после вынесения приговора.

Об этом "Фактам" рассказал адвокат Сергея Костыря.

Влияет ли судимость на то, пустят ли в Польшу

Судимость — это особое правовое состояние лица, которое возникает в связи с постановлением обвинительного приговора суда за совершенное им преступление и назначением наказания и влечет определенные, неблагоприятные для осужденного, правовые последствия, выходящие за пределы наказания.

По словам юриста, человек с непогашенной судимостью может выехать за границу только в том случае, если к нему не применили ограничительных мер в рамках уголовного производства.

Адвокат пояснил, что с условным наказанием человека по согласованию следователя могут выпустить за границу. Однако если лицо не вернется или превысит ранее оговоренные сроки пребывания там — ему будет изменен вид наказания.

"Если человек отмечается и был запрет выезда за границу, следователь его отправляет, тогда выпустят с судимостью. Человек получил условный срок и уехал. Если человек не вернулся из-за границы, то просто изменят меру наказания", — сообщил Сергей Костыра.

Однако стоит напомнить, что в связи с военным положением мужчинам мобилизационного возраста, которые находятся на воинском учете — будет отказано в выезде за границу независимо от того, есть ли у них судимость или нет.

Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
