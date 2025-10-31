Почему пассажиров TUI могут не пустить в самолет в 2025 году

Самолет TUI. Фото: tuigroup.com

Каждая авиакомпания устанавливает собственные правила, в частности, разрешенные размеры ручной клади и возможность пассажиров брать с собой на борт собственные напитки и закуски. Однако многие путешественники путаются с тем, можно ли взять в самолет ноутбук или планшет. Польская авиакомпания TUI позволяет брать такие устройства с собой, однако предостерегает, что они должны быть заряженными.

Об этом пишет Daily Express.

Правила TUI о гаджетах в самолете

В компании предупредили, что в том случае, если в ручной клади есть электронные устройства, которые могут хранить заряд, пассажирам нужно убедиться, что они полностью заряжены.

Электрические устройства нужно зарядить, поскольку сотрудники службы безопасности могут попросить вас включить их. Если вы не сможете этого сделать, они могут отказать вам в прохождении контроля безопасности, вас не пустят на самолет. Это часть новых мер безопасности, которые были введены во многих аэропортах Европы и США.

Если вы все-таки допустили ошибку и оставили разряженный гаджет в своей сумке — варианты развития событий будут зависеть от страны отправления. Один из вариантов — положить его в багаж, если он еще не зарегистрирован.

