Видео

Электронные билеты Ryanair — как сесть в самолет без телефона

Дата публикации 28 октября 2025 10:12
обновлено: 08:26
Ryanair переходит на электронные билеты — что делать пассажирам, которые потеряют телефон
Самолет Ryanair. Фото: pexels.com

Ирландский лоукостер Ryanair уже с ноября будет продавать только цифровые посадочные талоны (DBP). Распечатанные билеты вообще не будут приниматься в большинстве аэропортов. Новые правила компании вызвали немало вопросов у пассажиров, в частности, как сесть на самолет пассажиру, если он потеряет телефон или гаджет разрядится.

Об этом пишет Daily Express.

Читайте также:

Если сел телефон с билетом Ryanair

Генеральный директор Ryanair Майкл О'Лири заверил путешественников, что потеря телефона или отсутствие на нем заряда не помешает им сесть на борт самолета.

"Если вы зарегистрировались до прибытия в аэропорт, мы бесплатно выдадим вам бумажный посадочный талон в аэропорту", — сказал он.

О'Лири также подчеркнул, что даже если разрядится батарея, сотрудники в аэропорту будут иметь доступ к информации о зарегистрированных на рейс пассажирах. Путешественникам все равно будет разрешено сесть на борт без телефона.

"Если вы уже зарегистрировались онлайн и потеряли смартфон или планшет (или он разрядился), ваши данные уже есть в нашей системе Мы поможем вам у выхода на посадку", — говорится на сайте компании.

Напомним, Ryanair в следующем месяце отменит один из сборов. Пассажиры смогут сэкономить 20 евро на каждом рейсе.

Также мы писали, что недавно Европейский суд создал прецедент и расставил точки над "і" относительно того, кто должен нести ответственность, если ваш пушистик потеряется в аэропорту.

Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
