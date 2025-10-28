Ryanair переходит на электронные билеты — что делать пассажирам, которые потеряют телефон

Самолет Ryanair. Фото: pexels.com

Ирландский лоукостер Ryanair уже с ноября будет продавать только цифровые посадочные талоны (DBP). Распечатанные билеты вообще не будут приниматься в большинстве аэропортов. Новые правила компании вызвали немало вопросов у пассажиров, в частности, как сесть на самолет пассажиру, если он потеряет телефон или гаджет разрядится.

Об этом пишет Daily Express.

Если сел телефон с билетом Ryanair

Генеральный директор Ryanair Майкл О'Лири заверил путешественников, что потеря телефона или отсутствие на нем заряда не помешает им сесть на борт самолета.

"Если вы зарегистрировались до прибытия в аэропорт, мы бесплатно выдадим вам бумажный посадочный талон в аэропорту", — сказал он.

О'Лири также подчеркнул, что даже если разрядится батарея, сотрудники в аэропорту будут иметь доступ к информации о зарегистрированных на рейс пассажирах. Путешественникам все равно будет разрешено сесть на борт без телефона.

"Если вы уже зарегистрировались онлайн и потеряли смартфон или планшет (или он разрядился), ваши данные уже есть в нашей системе Мы поможем вам у выхода на посадку", — говорится на сайте компании.

