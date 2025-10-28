Ryanair переходить на електронні квитки — що робити пасажирам, які загублять телефон

Літак Ryanair. Фото: pexels.com

Ірландський лоукостер Ryanair вже з листопада буде продавати лише цифрові посадкові талони (DBP). Роздруковані квитки взагалі не будуть прийматися в більшості аеропортів. Нові правила компанії викликали немало питань в пасажирів, зокрема, як сісти на літак пасажиру, якщо він загубить телефон чи гаджет розрядиться.

Про це пише Daily Express.

Якщо розрядився телефон з квитком Ryanair

Генеральний директор Ryanair Майкл О'Лірі запевнив мандрівників, що втрата телефону чи відсутність на ньому заряду не завадить їм сісти на борт літака.

"Якщо ви зареєструвалися до прибуття в аеропорт, ми безкоштовно видамо вам паперовий посадковий талон в аеропорту", — сказав він.

О'Лірі також підкреслив, що навіть якщо розрядиться батарея, співробітники в аеропорту матимуть доступ до інформації про зареєстрованих на рейс пасажирів. Мандрівникам все одно буде дозволено сісти на борт без телефону.

"Якщо ви вже зареєструвалися онлайн і втратили смартфон або планшет (або він розрядився), ваші дані вже є в нашій системі. Ми допоможемо вам біля виходу на посадку", — йдеться на сайті компанії.

