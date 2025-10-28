Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Мандри Електронні квитки Ryanair — як сісти в літак без телефону

Електронні квитки Ryanair — як сісти в літак без телефону

Ua ru
Дата публікації: 28 жовтня 2025 10:12
Оновлено: 08:26
Ryanair переходить на електронні квитки — що робити пасажирам, які загублять телефон
Літак Ryanair. Фото: pexels.com

Ірландський лоукостер Ryanair вже з листопада буде продавати лише цифрові посадкові талони (DBP). Роздруковані квитки взагалі не будуть прийматися в більшості аеропортів. Нові правила компанії викликали немало питань в пасажирів, зокрема, як сісти на літак пасажиру, якщо він загубить телефон чи гаджет розрядиться.

Про це пише Daily Express.

Реклама
Читайте також:

Якщо розрядився телефон з квитком Ryanair

Генеральний директор Ryanair Майкл О'Лірі запевнив мандрівників, що втрата телефону чи відсутність на ньому заряду не завадить їм сісти на борт літака.

"Якщо ви зареєструвалися до прибуття в аеропорт, ми безкоштовно видамо вам паперовий посадковий талон в аеропорту", — сказав він.

О'Лірі також підкреслив, що навіть якщо розрядиться батарея, співробітники в аеропорту матимуть доступ до інформації про зареєстрованих на рейс пасажирів. Мандрівникам все одно буде дозволено сісти на борт без телефону.

 "Якщо ви вже зареєструвалися онлайн і втратили смартфон або планшет (або він розрядився), ваші дані вже є в нашій системі. Ми допоможемо вам біля виходу на посадку", — йдеться на сайті компанії.

Нагадаємо, Ryanair наступного місяця скасує один зі зборів. Пасажири зможуть зекономити 20 євро на кожному рейсі.

Також ми писали, що нещодавно Європейський суд створив прецедент і розставив крапки на "і" щодо того, хто має нести відповідальність, якщо ваш пухнастик загубиться в аеропорту.

авіарейси подорож літаки туризм Ryanair
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації