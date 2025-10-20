Відео
Відео

Авіакомпанія загубила песика туристки — що вирішив суд

Ua ru
Дата публікації: 20 жовтня 2025 20:25
Оновлено: 19:47
У туристки загубився улюбленець під час перельоту — чи отримала вона компенсацію та що вирішив суд
Собака в переносці. Фото: freepik.com

Багато господарів подорожують разом зі своїми домашніми улюбленцями. Більшість авіакомпаній не дозволяють брати із собою на борт тварин, їх транспортують у спеціальних відсіках багажного відділення в літаку. Нещодавно Європейський суд створив прецедент та розставив крапки на "і" щодо того, хто має нести відповідальність, якщо ваш пухнастик загубиться в аеропорту.

Про це пише Daily Mail

Випадок із песиком в аеропорту 

В жовтні 2019 року в аеропорту Буенос-Айреса (Аргентина) собака втекла з переноски під час транспортування до літака. Попри всі зусилля, її так і не вдалося знайти. Власниця загубленого песика звернулася до суду та вимагала від авіакомпанії Iberia Airlines компенсацію в розмірі 5 000 євро.

Представники авіакомпанії визнали провину, проте заявили, що відповідно до правил ЄС відповідальність щодо зареєстрованого багажу є обмеженою.      

Хто несе відповідальність за загублену тварину в аеропорту

Суд Європейського Союзу постановив, що тварини на борту літаків можуть бути класифіковані як багаж. Це означає, що авіакомпанії не зобов'язані виплачувати компенсацію у разі втрати тварини.

У рішенні йдеться, що власниця загубленого песика мала право на компенсацію лише на 1 578,82 із 5 000 євро, оскільки перед польотом не було зроблено спеціальної декларації про тварину.

Нагадаємо, раніше досвідчена мандрівниця пояснила, як її постійно рятує після довгих перельотів качалка для тіста. Вона дуже легка, не займає багато місця, проте може допомогти впоратись із набряками.

Також ми писали, що одне з популярних для відпочинку міст в Іспанії запровадить суворі правила для туристів. Вони спрямовані на поліпшення іміджу курорту.

Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
