У туристки загубився улюбленець під час перельоту — чи отримала вона компенсацію та що вирішив суд

Багато господарів подорожують разом зі своїми домашніми улюбленцями. Більшість авіакомпаній не дозволяють брати із собою на борт тварин, їх транспортують у спеціальних відсіках багажного відділення в літаку. Нещодавно Європейський суд створив прецедент та розставив крапки на "і" щодо того, хто має нести відповідальність, якщо ваш пухнастик загубиться в аеропорту.

Випадок із песиком в аеропорту

В жовтні 2019 року в аеропорту Буенос-Айреса (Аргентина) собака втекла з переноски під час транспортування до літака. Попри всі зусилля, її так і не вдалося знайти. Власниця загубленого песика звернулася до суду та вимагала від авіакомпанії Iberia Airlines компенсацію в розмірі 5 000 євро.

Представники авіакомпанії визнали провину, проте заявили, що відповідно до правил ЄС відповідальність щодо зареєстрованого багажу є обмеженою.

Хто несе відповідальність за загублену тварину в аеропорту

Суд Європейського Союзу постановив, що тварини на борту літаків можуть бути класифіковані як багаж. Це означає, що авіакомпанії не зобов'язані виплачувати компенсацію у разі втрати тварини.

У рішенні йдеться, що власниця загубленого песика мала право на компенсацію лише на 1 578,82 із 5 000 євро, оскільки перед польотом не було зроблено спеціальної декларації про тварину.

