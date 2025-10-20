Видео
Видео

Авиакомпания потеряла собачку туристки — что решил суд

Дата публикации 20 октября 2025 20:25
обновлено: 19:47
У туристки потерялся любимец во время перелета — получила ли она компенсацию и что решил суд
Собака в переноске. Фото: freepik.com

Многие хозяева путешествуют вместе со своими питомцами. Большинство авиакомпаний не позволяют брать с собой на борт животных, их транспортируют в специальных отсеках багажного отделения в самолете. Недавно Европейский суд создал прецедент и расставил точки над "і" относительно того, кто должен нести ответственность, если ваш пушистик потеряется в аэропорту.

Об этом пишет Daily Mail.

Случай с собачкой в аэропорту

В октябре 2019 года в аэропорту Буэнос-Айреса (Аргентина) собака сбежала из переноски во время транспортировки к самолету. Несмотря на все усилия, ее так и не удалось найти. Владелица потерянной собачки обратилась в суд и потребовала от авиакомпании Iberia Airlines компенсацию в размере 5 000 евро.

Представители авиакомпании признали вину, однако заявили, что в соответствии с правилами ЕС ответственность за зарегистрированный багаж ограничена.

Кто несет ответственность за потерянное животное в аэропорту

Суд Европейского Союза постановил, что животные на борту самолетов могут быть классифицированы как багаж. Это означает, что авиакомпании не обязаны выплачивать компенсацию в случае потери животного.

В решении говорится, что владелица потерянной собаки имела право на компенсацию только на 1 578,82 из 5 000 евро, поскольку перед полетом не было сделано специальной декларации о животном.

Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
