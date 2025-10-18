В Румынии откроют новый аквапарк (фото)

Дети развлекаются в аквапарке. Фото: freepik.com

В одной из самых дешевых стран Европы откроют новый огромный аквапарк, в котором смогут отдохнуть тысячи туристов. В нем будет много бассейнов, в том числе с термальными водами, также горки, спа-центры и рестораны. Строительство парка в румынском городке Тешнад должны завершить уже через несколько лет.

Об этом пишет The Sun.

Новый аквапарк в Европе

Аквапарк Transilvania Terme в Румынии планируют открыть в 2028 году. На его строительство заложили бюджет в 37 миллионов евро. В новой туристической аттракции будет семь термальных бассейнов и водные горки. Площадь аквапарка будет достигать 36 511 кв. м. Пока неизвестна стоимость билетов.

В спа-зоне можно будет отдохнуть в гидромассажных ваннах, и саунах. Для маленьких посетителей будут отдельные бассейны и развлечения.

Бассейны в аквапарке. Фото: Aquapark Transylvania Terme Tășnad

Новый аквапарк в Румынии Фото: Aquapark Transylvania Terme Tășnad

Термальная вода в бассейнах будет иметь "особый терапевтический эффект", подтвержденный Национальным институтом восстановления, физической медицины и бальнеологии в Бухаресте.

