Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Путешествия В одной из самых дешевых стран Европы откроют большой аквапарк

В одной из самых дешевых стран Европы откроют большой аквапарк

Ua ru
Дата публикации 18 октября 2025 12:23
обновлено: 08:02
В Румынии откроют новый аквапарк (фото)
Дети развлекаются в аквапарке. Фото: freepik.com

В одной из самых дешевых стран Европы откроют новый огромный аквапарк, в котором смогут отдохнуть тысячи туристов. В нем будет много бассейнов, в том числе с термальными водами, также горки, спа-центры и рестораны. Строительство парка в румынском городке Тешнад должны завершить уже через несколько лет.

Об этом пишет The Sun.

Реклама
Читайте также:

Новый аквапарк в Европе

Аквапарк Transilvania Terme в Румынии планируют открыть в 2028 году. На его строительство заложили бюджет в 37 миллионов евро. В новой туристической аттракции будет семь термальных бассейнов и водные горки. Площадь аквапарка будет достигать 36 511 кв. м. Пока неизвестна стоимость билетов.

В спа-зоне можно будет отдохнуть в гидромассажных ваннах, и саунах. Для маленьких посетителей будут отдельные бассейны и развлечения.

Великий аквапарк відкривається в одній з найдешевших країн Європи - фото 1
Бассейны в аквапарке. Фото: Aquapark Transylvania Terme Tășnad
Великий аквапарк відкривається в одній з найдешевших країн Європи - фото 2
Новый аквапарк в Румынии Фото: Aquapark Transylvania Terme Tășnad

Термальная вода в бассейнах будет иметь "особый терапевтический эффект", подтвержденный Национальным институтом восстановления, физической медицины и бальнеологии в Бухаресте.

Напомним, ранее мы рассказывали, в какой стране Европы нет комаров. Вероятно, это из-за сурового климата и расположения среди ледяных вод океана.

Также мы писали, в какой европейской стране можно недорого отдохнуть украинцам. Это настоящий рай для тех, кто мечтает покорить волны и освоить серф.

путешествие Европа развлечение туризм Румуния
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации