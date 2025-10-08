Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Путешествия Единственная страна в мире, где нет комаров — что о ней известно

Единственная страна в мире, где нет комаров — что о ней известно

Ua ru
Дата публикации 8 октября 2025 18:12
В какой стране нет комаров — настоящий рай для туристов
Туристку укусил комар. Фото: freepik.com

Это звучит слишком оптимистично, чтобы быть правдой, но на планете Земля есть страна, где вас не покусает ни один комар. Она имеет уникальный, суровый климат, однако с наступлением климатических изменений эти очень назойливые насекомые могут появиться и там. Речь идет об окруженной ледяными водами океана Исландии.

Об этом пишет Royal Exeminer.

Реклама
Читайте также:

Страна без назойливых комаров

Хотя в большинстве стран с озерами, болотами и теплым климатом обитают сотни видов комаров, Исландия сумела остаться нетронутым раем для путешественников, которые устали от расчесывания укусов. Интересно, что у ее соседей — Норвегии, Шотландии и даже Гренландии — эти назойливые насекомые таки кусают.

Причина отсутствия этих насекомых в Исландии до сих пор остается загадкой даже для ученых. По данным Live Science, наиболее вероятным объяснением является суровый климат Исландии. Эта островная страна имеет длинные суровые зимы и непредсказуемую погоду весной и осенью, с повторяющимися циклами заморозков и оттепелей.

Такие условия затрудняют комарам завершение своего жизненного цикла, который напрямую зависит от стабильных условий для размножения и развития. Другие ученые убеждены, что эта страна является изолированной в Северной Атлантике, а природные барьеры удерживают этих насекомых на расстоянии.

Для путешественников отсутствие комаров в Исландии — это еще одна причина посетить эту страну. Она известна своими невероятными водопадами, черными песчаными пляжами, геотермальными курортами и северным сиянием. Хотя вам теперь не надо будет везти с собой баллончики со средствами от комаров, прихватите побольше теплых вещей — здесь прохладно в любое время года.

Напомним, ранее мы рассказывали о египетском деликатесе из ферментированной испорченной кефали фисих. Он может вызвать ботулизм, который в некоторых случаях может привести даже к смерти.

Также мы писали, на каком острове в Италии можно провести отпуск. Каждый из туристов может найти развлечения в этой стране по своему вкусу — от отдыха на пляже с вкусными коктейлями до походов в горы и дайвинга.

путешествие Исландия комары насекомые туризм
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации