В какой стране нет комаров — настоящий рай для туристов

Это звучит слишком оптимистично, чтобы быть правдой, но на планете Земля есть страна, где вас не покусает ни один комар. Она имеет уникальный, суровый климат, однако с наступлением климатических изменений эти очень назойливые насекомые могут появиться и там. Речь идет об окруженной ледяными водами океана Исландии.

Страна без назойливых комаров

Хотя в большинстве стран с озерами, болотами и теплым климатом обитают сотни видов комаров, Исландия сумела остаться нетронутым раем для путешественников, которые устали от расчесывания укусов. Интересно, что у ее соседей — Норвегии, Шотландии и даже Гренландии — эти назойливые насекомые таки кусают.

Причина отсутствия этих насекомых в Исландии до сих пор остается загадкой даже для ученых. По данным Live Science, наиболее вероятным объяснением является суровый климат Исландии. Эта островная страна имеет длинные суровые зимы и непредсказуемую погоду весной и осенью, с повторяющимися циклами заморозков и оттепелей.

Такие условия затрудняют комарам завершение своего жизненного цикла, который напрямую зависит от стабильных условий для размножения и развития. Другие ученые убеждены, что эта страна является изолированной в Северной Атлантике, а природные барьеры удерживают этих насекомых на расстоянии.

Для путешественников отсутствие комаров в Исландии — это еще одна причина посетить эту страну. Она известна своими невероятными водопадами, черными песчаными пляжами, геотермальными курортами и северным сиянием. Хотя вам теперь не надо будет везти с собой баллончики со средствами от комаров, прихватите побольше теплых вещей — здесь прохладно в любое время года.

